Triệt xóa 3 vụ cho vay lãi nặng trên địa bàn Sơn La

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an TP.Sơn La và Công an huyện Mai Sơn phá thành công 3 vụ "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" trên địa bàn.

Vụ thứ nhất, bắt giữ Nguyễn Hương Lan (SN 1977, trú tại tổ 4, phường Quyết Thắng, TP.Sơn La) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nguyễn Hương Lan, đối tượng cho vay lãi nặng, tại cơ quan công an. Ảnh: Đinh Tùng

Theo cơ quan công an, đối tượng Lan đã cho anh N.A.T vay số tiền 120 triệu đồng theo hình thức cầm cố xe ô tô; với mức tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Kể từ ngày 2/10/2023 đến ngày 10/12/2023, Nguyễn Hương Lan đã thu lời bất chính 31.554.795 đồng.

Vụ thứ hai, đối tượng Đặng Trường Sơn (SN 1969, trú tại tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) đã cho anh P.H.Q vay số tiền 300 triệu đồng cũng theo hình thức cầm cố xe ô tô; với mức lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Kể từ ngày 29/11/2023 đến ngày 16/12/2023, Đặng Trường Sơn đã thu lời bất chính 40.071.000 đồng.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Hồng Phi (SN 1953, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hồng Phi đã cho anh N.Đ.B vay số tiền 300 triệu đồng theo hình thức cầm cố xe ô tô; với mức lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, kể từ ngày 9/11/2023 đến ngày 9/12/2023, Nguyễn Hồng Phi đã thu lời bất chính hơn 40 triệu đồng.

Đối tượng Đặng Trường Sơn. Ảnh: Đinh Tùng

Đối tượng Nguyễn Hồng Phi. Ảnh: Đinh Tùng

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024.