Triệu Quân Sự trốn trại ba lần, khung hình phạt có tăng lên?

Triệu Quân Sự trốn trại ba lần, có thể bị phạt thế nào?

Cơ quan chức năng cho biết Triệu Quân Sự trốn trại lần thứ ba tại trại giam thuộc địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Hiện, tù nhân này đang lẩn trốn trong khu dân cư.

Công an TP Thanh Hóa nhấn mạnh Sự là tội phạm giết người, cướp của, rất manh động và nguy hiểm. Đặc điểm nhận dạng của Sự là cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái.

Chiều 31/5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần thứ ba Triệu Quân Sự trốn trại.

Trao đổi với PV Dân Việt về vụ Triệu Quân Sự trốn trại, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, trốn khỏi nơi giam giữ được hiểu là hành vi của người đang bị giam, giữ đã dùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi sự quản lý, giám sát của người có trách nhiệm một cách trái phép.

Hành vi trốn khỏi nơi giam giữ là hành vi nguy hiểm cho trật tự an toàn xã hội; trật an sinh an toàn của người dân. Đó là bởi hành vi được thực hiện bởi những người đang chấp hành hình phạt, là những người có thể chưa có sự biến cải, ăn năn hối cải.

Người bị giam, giữ là người đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc đang bị giam để chấp hành hình phạt ở các trại giam, trại lao động, cải tạo, đang có mặt tại nơi mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự.

Các thủ đoạn được thực hiện có thể là lợi dụng sự sơ hở của người canh gác, quản lý, dẫn giải rồi lén lút trốn khỏi nơi giam, giữ…hoặc dùng vũ lực làm tê liệt sự kháng cự của người canh gác, dẫn giải để bỏ trốn.

Theo luật sư Bình, hành vi bỏ trốn của Triệu Quân Sự khi đang thụ án là hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, và sẽ bị khởi tố về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" được quy định tại Điều 386 Bộ luật hình sự 2015.

Tội này có hai khung hình phạt là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tùy vào tính chất mức độ.

Như vậy, Triệu Quân Sự sẽ bị khởi tố về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" theo quy định tại Điều 386 Bộ luật hình sự 2015. Và có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm với tình tiết tăng nặng là trốn trại nhiều lần.

Tuy nhiên, tổng hợp hình phạt cuối cùng mà Triệu Quân Sự phải nhận vẫn là chung thân.

Luật sư Bình giải thích, Triệu Quân Sự là đối tượng phạm tội nhiều lần nên thuộc trường hợp áp dụng theo Điều 55 Bộ luật hình sự quy định về quyết định hình phạt và tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 55 quy định, nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân, hình phạt chung cuối cùng là tù chung thân.

"Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Đây là mức án án cao nhất mà Sự đang thi hành, trong khi đó tội trốn khỏi nơi giam giữ có mức án cao nhất là 10 năm. Như vậy, căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 55 thì mức án cuối cùng Sự nhận vẫn là chung thân" – luật sư Bình thông tin.

Tìm hiểu được biết, đây là lần thứ 3 Triệu Quân Sự trốn trại. Trước đó, Sự là quân nhân Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian công tác, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì.



Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản.

Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài.

Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quãng Ngãi.