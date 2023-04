Thị trường máy hút ẩm, máy sấy "đắt khách" mùa nồm

Thời tiết miền Bắc đang bước vào những ngày nồm ẩm kéo dài, độ ẩm không khí luôn ở mức trên 80% tạo điều kiện cho các loại nấm mốc phát triển. Đặc biệt, độ ẩm cao cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sàn nhà ẩm ướt, gây ra sự khó chịu trong sinh hoạt của mọi người cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây các loại bệnh đường hô hấp. Để giảm bớt độ ẩm trong không khí, nhiều gia đình đã tìm mua các loại máy hút ẩm để bảo vệ sức khỏe.

Theo khảo sát của Dân Việt, hiện nay trên các siêu thị điện máy tại Hà Nội, máy hút ẩm, máy sấy quần áo là những mặt hàng bán chạy nhất trong thời gian qua.

Tại một số siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các dòng máy hút ẩm đang được bày bán là sản phẩm nhập ngoại như: Sharp, Daikin, FujiE, Hitachi (Nhật Bản), Electrolux (Thụy Điển), Kosmen (Đức)... Hiện phân khúc được nhiều khách hàng tìm mua nhất là máy hút ẩm mini, dung tích từ 12-14 lít, mang thương hiệu Tiross, FujiE... Những sản phẩm này được bày bán với mức giá trung bình từ 3-5 triệu đồng/chiếu.

Các dòng máy hút ẩm thông dụng được bày bán trên thị trường. Ảnh: Thanh Tùng.

Ở phân khúc cao cấp hơn, các sản phẩm hút ẩm tích hợp tính năng lọc không khí, tạo ion khử mùi... như FujiE HM-920EC hoặc Electrolux EDH14TRB có giá cao hơn, dao động từ 7-9 triệu đồng/sản phẩm.

Tại siêu thị điện máy Mediamart trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), các dòng máy hút ẩm cơ bản đến từ một số thương hiệu như FujiE, Electrolux đang được bán với giá từ 3-5 triệu đồng/chiếc. Được biết, những sản phẩm này hiện đang phù hợp với nhu cầu thị trường và được nhiều khách hàng lựa chọn, tìm kiếm.

Bên cạnh sản phẩm máy hút ẩm, các thiết bị như máy sấy, máy lọc không khí, tủ sấy quần áo... cũng đang là lựa chọn của nhiều gia đình khi thời tiết nồm ẩm kéo dài nhiều ngày.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thu Trang – nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Mediamart cho biết: "Những ngày gần đây, sức tiêu thụ các sản phẩm điện máy đặc biệt là máy sấy và máy hút ẩm tăng cao. Đa số khách hàng tìm đến siêu thị đều hỏi về các dòng máy này. Nhằm đáp ứng nhu cầu chung, siêu thị đã nhập thêm nhiều máy hút ẩm có giá thành ở mức trung bình để phần đông khách hàng có thể tìm mua dễ dàng. Bên cạnh việc bán trực tiếp tại cửa hàng thì doanh số bán hàng online cũng cải thiện đáng kể trong thời gian qua".

"Công suất của máy hút ẩm được đặc trưng bởi lượng nước hút vào mỗi ngày theo đơn vị tính là lít. Các phòng nhỏ dưới 15m2 nên sử dụng máy có công suất nhỏ hơn 7 lít/ngày, dưới 20m2 sử dụng máy công suất từ 7 đến 14 lít/ngày còn các phòng lớn hơn nên sử dụng máy có công suất trên 15 lít/ngày. Vì thế, khách hàng nên cân nhắc và tính toán hợp lý để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình" - chị Trang chia sẻ.

Ngoài hút ẩm, những chiếc máy cao cấp còn có chức năng diệt nấm mốc, lọc bụi mịn... giúp người dùng bảo vệ sức khoẻ. Ảnh: Thanh Tùng.

Là một khách hàng tìm mua máy hút ẩm, Anh Nguyễn Ngọc Lâm (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi gặp nhiều rắc rối do thời tiết nồm ẩm kéo dài. Hơn nữa, do nhà có ba cháu nhỏ nên các cháu thường xuyên bị viêm họng, ngạt mũi do thay đổi thời tiết. Vì thế tôi muốn mua một chiếc máy hút ẩm để lọc không khí và đảm bảo sức khỏe gia đình".

Còn với chị Trần Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội): "Mặc dù đã có điều hoà và dùng thêm quạt nhưng sàn nhà tôi vẫn bị trơn trượt, ẩm ướt. Trong những ngày này, việc giặt giũ và nội chợ cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi đang cân nhắc để mua thêm máy sấy quần áo và máy lọc không khí để cuộc sống sinh hoạt được thuận tiện hơn".

Siêu thị điện máy tung nhiều khuyến mãi

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, các siêu thị điện máy liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá mặt hàng máy hút ẩm, máy sấy, tủ sấy quần áo… Tại siêu thị điện máy Media Mart đang triển khai chương trình khuyến mãi "Mưa ẩm triền miên - Quần áo thơm tho không lo ẩm mốc" dành cho sản phẩm máy sấy, tủ sấy; "Khuyến mại cực to - không lo nồm ẩm và mốc" cho sản phẩm máy hút ẩm. Theo đó, từ nay đến hết ngày 28/4/2023, siêu thị Media Mart giảm giá từ 30% đến 40% cho hàng loạt mẫu máy giặt, sấy, tủ sấy, máy hút ẩm đến từ các thương hiệu uy tín như: Roler, Electrolux, Tissot, FujiE…

Ngoài ra, khi mua các sản phẩm, khách hàng còn được nhận phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng, tặng ổ cắm Lioa trị giá 80.000 đồng, áo mưa, bộ cốc trị giá 100.000 đồng áp dụng tùy sản phẩm. Bên cạnh việc giảm giá bán, siêu thị điện máy cũng đồng loạt triển khai các chương trình miễn phí công vận chuyển, lắp đặt, mua trả góp 0% lãi suất.

Khi quyết định mua máy hút ẩm loại nào người tiêu dùng cần chú ý đến hai yếu tố chính là công suất và độ ồn. - Công suất máy hút ẩm: Công suất của máy hút ẩm được đặc trưng bởi lượng nước hút vào mỗi ngày theo đơn vị tính là lít. Các phòng nhỏ dưới 15m2 nên sử dụng máy có công suất nhỏ hơn 7 lít/ngày, dưới 20m2 sử dụng máy công suất từ 7 đến 14 lít/ngày còn các phòng lớn hơn nên sử dụng máy có công suất trên 15 lít/ngày. - Độ ồn của máy hút ẩm: Độ ồn cũng là yếu tố quan trọng khi chọn mua bởi một số loại máy phù hợp với phòng ngủ và phòng khách trong gia đình có độ ồn tối đa chỉ 48dB. Tuy nhiên, một số thiết bị có độ ồn tối đa lên tới 60dB, chỉ phù hợp cho nhà kho hoặc các phòng riêng biệt. Nhiều người đã thất vọng khi mua nhầm loại máy hút ẩm có độ ồn cao, không thể sử dụng khi ngủ. Ngoài ra, các tính năng đi kèm khác của máy như hút ẩm tự động hoặc liên tục, thổi khí, sấy quần áo, hẹn giờ, diệt khuẩn và khử mùi bằng ion... cũng nên được cân nhắc. Tuy nhiên, trên thực tế người dùng thường không sử dụng được hết các tính năng được giới thiệu đi kèm với thiết bị. Nên đối với những chức năng đi kèm này bạn có thể tham khảo thêm, không cần đánh giá quá quan trọng.