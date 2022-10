Trọn vẹn khoảnh khắc chung đôi, Wedding Land ưu đãi tới 5 triệu đồng khi mua Trang sức cưới

Chào đón mùa cưới 2022, Wedding Land triển khai chương trình ưu đãi "Trọn vẹn khoảnh khắc chung đôi" áp dụng tại hệ thống trên toàn quốc. Theo đó, từ ngày 23/10 – 06/11, khi mua nhẫn cưới, nhẫn đính hôn tại Wedding Land, khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi tiền mặt cực kỳ hấp dẫn.

Wedding Land gửi tặng khách hàng ưu đãi hấp dẫn mùa cưới năm 2022

Cụ thể, với hóa đơn dưới 10 triệu, khách hàng được tặng ngay 500 nghìn đồng; với hóa đơn từ 10 triệu đến dưới 20 triệu, khách hàng được tặng 1 triệu đồng; với hóa đơn từ 20 triệu đến dưới 40 triệu, khách hàng được tặng ngay 2 triệu đồng; với hóa đơn từ 40 triệu trở lên, khách hàng được tặng tới 5 triệu đồng.

Dịp này, các cặp đôi không thể bỏ qua các mẫu nhẫn đính hôn trong Bộ sưu tập Yes I Do. Điểm nhấn trong Bộ sưu tập là họa tiết chữ Y được thiết kế tinh tế, tạo thành chân chấu nâng đỡ viên kim cương 99 giác cắt đầy ý nghĩa.

Chữ Y mang một hàm ý đặc biệt trong tình yêu, xuất hiện vào những thời khắc quan trọng, khi tình yêu thăng hoa và kết trái hạnh phúc. Đó là câu trả lời của cô gái trong khoảnh khắc thiêng liêng khi được người mình yêu ngỏ lời: "Will you marry me? Yes I do".

Ước hẹn tình yêu được khắc họa tinh tế trong Bộ sưu tập nhẫn đính hôn Yes I Do

Nhẫn đính hôn Yes I Do nổi bật với tâm điểm là viên kim cương 99 giác cắt, có độ phát sáng tốt hơn và hoàn hảo hơn nhiều lần so với các viên kim cương chỉ có 57-58 giác cắt thông thường. Đây là sản phẩm được kiểm định bởi DOJILAB, IIDGR và đạt chứng nhận Code of Origin của De Beers - Công ty khai thác, kiểm định và phân phối kim cương lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, con số 9 đại diện cho niềm hạnh phúc, an lành và sự vĩnh cửu trong những mối quan hệ tốt đẹp của con người. Trao người thương chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương 99 giác cắt cũng là lời hẹn thề về một tình yêu thiên trường địa cửu.

Wedding Land còn gây ấn tượng cho khách hàng với các thiết kế nhẫn cưới trong Bộ sưu tập Happy Journey. Bộ sưu tập Happy Journey là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại trên các chất liệu đa dạng như vàng, vàng trắng, vàng hồng 14K hay 18K gắn kim cương tự nhiên.

Nhẫn cưới Happy Journey giúp bạn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc trong hành trình tình yêu

Điểm nhấn nổi bật của Bộ sưu tập này là nhẫn cưới đeo kết hợp cùng nhẫn đính hôn. Sản phẩm không chỉ có thiết kế độc đáo, mà còn như một lời cam kết của cặp đôi, truyền tải thông điệp "Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến".

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong chế tác cùng sự khéo léo của những nghệ nhân tài hoa hàng đầu, mỗi chiếc nhẫn của Wedding Land như một tuyệt phẩm hội tụ từ các chất liệu cao cấp, kỹ thuật đính đá và gia công tinh xảo. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, bộ sưu tập nhẫn cưới, nhẫn đính hôn của Wedding Land còn mang ý nghĩa là lời nhắn gửi yêu thương và mong ước được gắn kết bền lâu mãi mãi.

