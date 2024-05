Trốn viện về nhà tự đắp thuốc nam chữa rắn cắn, người đàn ông bị hoại tử nặng ở tay

Thông tin từ Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây, số ca nhập viện do rắn cắn tăng lên đáng kể, trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận 7-10 bệnh nhân.



Điển hình như trường hợp của bệnh nhân G.A.D. (nam, 61 tuổi; ở Bảo Lạc, Cao Bằng), ngày 14/5 nhập viện trong tình trạng tay trái có 2 vết như dấu răng sưng nề hoại tử, xung quanh hoại tử khoảng 5cm; sưng nề lan lên cẳng tay trái, cánh tay và vai trái, bệnh nhân đau nhiều.

Bệnh nhân D. bị hoại tử nặng tay trái. Ảnh: BVCC

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 18h ngày 11/5, ông D. bị một con rắn màu xám đen cắn vào bàn tay trái. Sau khi cắn bệnh nhân đau nhiều, chảy máu ít. Bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương, sau đó tự trốn về nhà đắp thuốc nam. Sau 2 ngày đắp thuốc nam, bệnh nhân đau nhiều, sưng nề lan lên cẳng tay trái, cánh tay trái và vai trái mới tiếp tục vào bệnh viện địa phương để điều trị.



Từ bệnh viện địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Trung tân chống độc - Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại bệnh nhân tiếp tục được chuyển qua Viện bỏng Quốc gia để điều trị.

Trước đó, ngày 13/5, Trung tân chống độc cũng tiếp nhận bệnh nhân H.T.K. (nữ, 64 tuổi) bị rắn cắn khi đang nấu bữa tối cho gia đình.

Bệnh nhân K. đang được điều trị tại Trung Tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 12/5, khi bà K. đang nấu cơm thì bất ngờ bị con rắn màu đen, cổ bành rộng cắn vào 1/3 trên mặt ngoài cánh tay phải. Sau khi bị cắn, bà K. đau nhiều, được người nhà lấy ngọn và quả ớt đắp vào vết cắn sau đó đưa đến bệnh viện địa phương.



Từ bệnh viện địa phương, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có 2 vết răng cách nhau 1,5cm tại 1/3 ngoài cẳng tay phải; xung quanh hoại tử khoảng 30cm2; rỉ dịch vàng; bệnh nhân đau nhiều.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.N.T. (nam, 51 tuổi; ở Kim Bảng, Hà Nam) mới đây cũng phải vào Trung tâm chống độc vì bị rắn cắn.

Bệnh nhân T. cho biết, vào 6h sáng ngày 12/5, khi đang tập thể dục ở sân thì bất ngờ bị một con rắn màu xanh lục, đuôi đỏ cắn vào ngón trỏ tay phải. Lúc này bệnh nhân vội vàng rửa vết thương bằng nước sạch, sau đó đến bệnh viện địa phương để thăm khám. Từ bệnh viện địa phương, bệnh nhân tiếp tục được đưa đến Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Sau 5 ngày điều trị, đến hôm nay tay tôi đã bớt sưng và bớt đau.

Sau 5 ngày điều trị tại Trung tâm chống độc tay của bệnh nhân T. đã đỡ đau, đỡ sưng. Ảnh: BVCC

Ths.Bs Đỗ Tuấn Anh, Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị rắn cắn. Nguyên nhân chủ yếu là do thời điểm hiện tại đang vào mùa rắn hoạt động mạnh, thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt…



Cũng theo Ths.Bs Đỗ Tuấn Anh, nếu không may bị rắn độc cắn có thể gây tử vong, thường là do suy hô hấp do liệt cơ. Các loại rắn gây liệt thường là rắn cạp nong, cạp nia, hổ chúa, một số trường hợp là rắn hổ mang, rắn biển…

"Nọc độc của rắn từ vị trí cắn về tuần hoàn hệ thống chủ yếu theo con đường bạch huyết. Liệt cơ thường xuất hiện trong vòng 1 đến vài giờ sau khi bị cắn. Một số trường hợp vết cắn vào tĩnh mạch xuất hiện liệt rất nhanh ngay sau khi bị cắn. Bệnh nhân có thể bị liệt cơ, suy hô hấp và tử vong trên đường vận chuyển tới cơ sở y tế", Ths.Bs Đỗ Tuấn Anh thông tin.

Bác sĩ Tuấn Anh hướng dẫn, nếu không may bị rắn cắn cần nhanh chóng bóp nặn máu và cọ rửa bằng nước trong vài phút. Sau đó bệnh nhân cần được băng ép bất động rồi nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Khi vận chuyển bệnh nhân cần lưu ý, vùng bị cắn cần hạn chế vận động và để thấp hơn vị trí của tim.

"Khi bị rắn cắn tuyệt đối không tin vào thầy lang, không tự ý dùng lá thuốc, dùng hòn đá chữa rắn cắn, trích rạch, gây điện giật hay chữa bằng mẹo,... Điều này hết sức nguy hiểm, có thể làm tình trạng bệnh nhân thêm trầm trọng như hoại tử mức độ tối đa, biến chứng nặng hoặc tử vong, khi đến các cơ sở y tế thì đã quá muộn", bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo.