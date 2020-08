Trồng 5 loại cây phong thủy này ở đâu, tiền bạc ào ào chảy về nơi đó

Cây phát lộc

Cây phát lộc là một trong những loại cây cảnh mang ý nghĩa tốt lành. Đây cũng là loại cây dễ trồng, không đòi hỏi nhiều cây chăm sóc. Cây phát lộc giúp lọc sạch không khí, bụi bẩn trong nhà. Ngoài ra, loại cây này còn mang ý nghĩa phong thủy vô cùng phong phú.

Nếu đặt cây phát lộc trên bàn làm việc, công việc của bạn sẽ hanh thông, thuận lợi, tiền tài vào như nước. Nếu đặt cây phát lộc ở nhà, cây mang đến bình an, sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Theo phong thủy, bạn nên trồng 9 nhánh cây phát lộc là tốt nhất.

Ảnh minh họa

Cây bình an

Cây bình an là một loại cây cảnh có hình dáng nhỏ nhắn, lạ mắt và khá dễ trồng. Loài cây này giúp gia chủ cầu tài, cầu phúc, bảo hộ gia trạch được bình an, phát triển thuận lợi. Để cây bình an mang lại được nhiều phúc khí nhất cho gia chủ, bạn nên trồng cây ở phòng khách hoặc ban công. Cây bình an càng xanh tốt thì gia đình càng bình an, hòa thuận, thịnh vượng. Bạn không nên trồng cây bình an ở dưới xà nhà hoặc đối diện trực tiếp với phòng tắm.

Ảnh minh họa

Cây lan quân tử

Cây hoa lan quân tử tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và bình an. Trông cây lan quân tử trong nhà cũng là cách để các gia chủ cầu tài lộc cho gia đình mình. Tuy nhiên, cây lan quân tử là loại cây khó nuôi và khó có thể nắm bắt được thói quen của nó.

Cây lan quân tử ưa một nơi ấm áp, ẩm ướt và thông thoáng. Cây lan quân tử ưa ánh sáng tán xạ, tránh ánh sáng trực tiếp, nếu không, lá cây sẽ bị vàng. Cây lan quân tử phát triển nhanh nhất trong đất ẩm ướt, giàu mùn.

Cây lan quân tử có tuổi thọ dài. Có người đã trồng cây này được 20-30 năm và hoa vẫn nở hàng năm. Có thể nói, trồng lan quân tử cũng như giữ trong nhà báu vật. Cây lan quân tử với ý nghĩa đẹp là loại cây ưa thích của những gia đình giàu có.

Ảnh minh họa

Cây kim ngân

Cây kim ngân là loại cây có thân dẻo, lá xòe tán rộng như lòng bàn tay, xanh tốt quanh năm. Cây kim ngân được coi là biểu tượng của tiền vàng, sự giàu có và sung túc. Người ta còn gọi cây kim ngân là cây phát tài, phát lộc. Cây kim ngân rất dễ chăm sóc. Bạn có thể trồng cây ở trong nhà, ngoài vườn thậm chí cả trong phòng lạnh.

Ảnh minh họa

Cây trầu bà lá xẻ



Trầu bà lá xẻ là loại cây dễ trồng, không tốn công chăm sóc. Đây là loại cây có mùi thơm và hình dáng khá lạ mắt thường được trồng ở trong văn phòng. Cây trầu bà lá xẻ giúp làm sạch không khí trong nhà. Cây trầu bà lá xẻ là biểu tượng của sự bình an và trường thọ.

Cây trầu bà lá xẻ được bán với giá rất cao trong ngày giáp Tết. Mọi người thường tặng cây này cho người lớn tuổi với ngụ ý cầu chúc sự bình an và trường thọ đến với người đó.

Ảnh minh họa

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo