Trồng cà phê, khoai lang xuất khẩu ở Lâm Đồng không thể thiếu phân bón Lâm Thao

Phân bón Lâm Thao cho vụ mùa bội thu

Bên cạnh việc liên tục cải tiến, làm mới các sản phẩm truyền thống đã quen thuộc với nông dân, những năm gần đây, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tích cực nghiên cứu và đầu tư nguồn lực để đưa ra các sản phẩm phân bón hoàn toàn mới với những ưu điểm nổi bật.

Các nhà phân phối đánh giá sản phẩm phân bón của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tại Lễ ra mắt sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê, cây lâm nghiệp và phân bón nông nghiệp đô thị tổ chức ngày 11/1 tại Phú Thọ. Ảnh: H.N



Năm 2021, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã cho lưu hành bộ sản phẩm NPK-S hàm lượng cao thế hệ mới và hữu cơ khoáng Lâm Thao. Năm 2022-2023, công ty tiếp tục ra mắt bộ sản phẩm mới hoàn chỉnh có bổ sung hữu cơ và các chủng vi sinh vật hữu ích vào phân bón vô cơ. Các sản phẩm mới trên được đông đảo nhà phân phối, nông dân sử dụng và đánh giá cao về hiệu quả sản phẩm trên cây trồng cũng như trong cải tạo đất.

Và mới đây nhất, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê, cây lâm nghiệp và phân bón nông nghiệp đô thị với 7 sản phẩm.

Trong đó, 2 sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê là NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S (mùa mưa) và NPK-S Lâm Thao 16-4-6+5S (mùa khô); 1 sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây lâm nghiệp là NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S; 4 sản phẩm phân bón nông nghiệp đô thị là hữu cơ khoáng Lâm Thao 3-5-2+2S+TE (chuyên dùng cho cây hoa, cây cảnh), NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S, NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S, NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S (chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả). Các sản phẩm phân bón chuyên dùng đều được Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NNPTNT) cấp quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Sử dụng phân bón Supe Lâm Thao giúp cây cà phê ra hoa đồng đều, đậu trái sai. Ảnh: Hoa Mua.



Để ra đời những sản phẩm mới này là tháng năm Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao miệt mài phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra công thức bón phân chuyên dùng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của từng cây trồng khác nhau.

Đồng thời, công ty đã phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa khảo nghiệm phân bón chuyên dùng cho từng cây trồng cụ thể. Trong đó, khảo nghiệm trên 60 vườn cây cà phê vào mùa mưa và cây cà phê vào mùa khô của Tây Nguyên. Qua đó cho thấy công thức bón phân chuyên dùng của Lâm Thao đặc biệt thích hợp với từng loại cây trồng khác nhau, cũng như đối với cây cà phê, đem lại hiệu quả cao về năng suất, chất lượng cho bà con nông dân.

Ông Phùng Hà - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết: "Ngành phân bón nước ta phát triển nhiều về số lượng, nhưng dòng sản phẩm phân bón thế hệ mới áp dụng công nghệ cao, hướng về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh còn ít. Trong 3 năm qua, Supe Lâm Thao đã liên tiếp đưa ra loạt sản phẩm theo 2 hướng: Phân bón chất lượng cao, tăng hàm lượng dinh dưỡng, phân bón chuyên dùng, hướng vào nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, không chỉ mang lại hiệu quả cao cho cây và đất, mà còn đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời đại, vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững, nông dân làm giàu trên chính đồng ruộng của mình".

Ông Phan Đình Quý (nhà phân phối sản phẩm phân bón của Supe Lâm Thao khu vực Tây Nguyên) cho rằng, phân bón Lâm Thao được bà con Tây Nguyên đánh giá rất tích cực, giá cả phù hợp, chất lượng hàng đầu.

Ông Phan Đình Quý chia sẻ về ưu điểm vượt trội của phân bón Supe Lâm Thao trên cây trồng ở khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo ông Qúy, ở Tây Nguyên, loại cây gì bón phân Lâm Thao cũng tốt, nhưng tốt nhất hiện nay đó là lân Lâm Thao rất hiệu quả với cây cà phê và sầu riêng. Đặc biệt, theo phản hồi của nông dân, dùng phân bón Lâm Thao ở khu vực Tây Nguyên hiện nay cho cây sầu riêng ra hoa sai, đều, đẹp, đúng thời vụ. Từ trước đến nay, chưa có loại phân bón nào cho hoa sai, mang lại vụ mùa bội thu như vậy nên người dân rất chuộng.

"Nếu nói hoa sầu riêng là lửa thì lân Lâm Thao là vàng, lấy lửa thử vàng và kết quả đã rõ, dùng lân Lâm Thao bón cây ngay khi thu hoạch đã giúp cây nhanh hồi, ra cành, lá khỏe, xanh tốt; kích thích ra hoa đúng thời vụ năm tới siêu sai" - ông Qúy nói.

Để cây trồng đạt năng suất cao, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, đáp ứng đầy đủ hàm lượng đa lượng, trung lượng và vi lượng. NPK Lâm Thao có ưu điểm vượt trội, trong bao sản phẩm đầy đủ thành phần đa lượng, trung lượng và vi lượng. Điều tạo khác biệt nữa là, tất cả thành phần này được Supe Lâm Thao ghi bằng định lượng chứ không phải định tính như các sản phẩm phân bón công ty khác. Chính điều này, giúp bà con dễ dàng sử dụng, đánh giá hiệu quả năng suất vượt trội của cây trồng trên đồng ruộng, càng giúp bà con yên tâm, tin tưởng lựa chọn phân bón Lâm Thao làm bạn đồng hành.

"Vùng đất Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng được đánh giá là kết tinh kỳ diệu từ đất lành, mà có phân bón Supe Lâm Thao chuyên dùng bón vào thì coi như hoàn hảo nhất, sẽ tạo ra những vụ mùa bội thu. Phân bón Lâm Thao kết hợp với vùng đất nắng gió Tây Nguyên, Lâm Đồng giống như hổ mọc thêm cánh vậy" - ông Qúy nhấn mạnh.

Phân bón Supe Lâm Thao đồng hành cùng nông dân Lâm Đồng phát triển cây cà phê bền vững. Ảnh: Hoa Mua

Mong muốn có phân bón Supe Lâm Thao chuyên dùng cho cây khoai lang

Bà Trịnh Thị An, Giám đốc Công ty TNHH Như Linh (ở Lâm Đồng) đã có gần 30 năm gắn bó với nghề kinh doanh phân bón. Đây cũng chính là thời gian bà An phân phối phân bón Supe Lâm Thao đến bà con ở khu vực Tây Nguyên, nhiều nhất ở tỉnh Lâm Đồng.

Vài năm gần đây, bà An còn liên kết hợp tác với HTX Nông nghiệp An Farm để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông sản, trong đó ưu tiên trồng khoai lang xuất khẩu. Bà An cho biết, nhà nông không thể thiếu được sản phẩm phân bón Lâm Thao sử dụng cho cây khoai lang trồng trên cánh đồng.

"Xuất khẩu nông sản nói chung, nhất là xuất khẩu cà phê và khoai lang nói riêng ở Lâm Đồng, yêu cầu đầu tiên là phải đạt chuẩn chất lượng, đảm bảo minh bạch tất cả khâu, quy trình sản xuất. Nhất là việc lựa chọn sử dụng phân bón rõ truy xuất nguồn gốc. Tất cả phân bón Lâm Thao đều có gắn mã QR code cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, truy xuất nguồn gốc, vùng tiêu thụ, giúp phân biệt hàng giả, hàng nhái. Vì vậy, HTX và các nông hộ tham gia liên kết dễ dàng giám sát quy trình trồng trọt, sử dụng đúng loại, kỹ thuật bón phân Supe Lâm Thao trong toàn bộ quá trình sản xuất" - bà An nói.

Chia sẻ bí quyết chăm sóc để cây cà phê, khoai lang đạt chuẩn chất lượng xuất khẩu, bà An nhấn mạnh, theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và đội ngũ cán bộ làm công tác thị trường Supe Lâm Thao, đơn vị làm mô hình hướng dẫn bà con nông dân bón phân Lâm Thao cho cây trồng theo nguyên tắc "4 đúng" (đúng chủng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Tuy nhiên, cần tùy từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng để quyết định lượng phân bón hợp lý.

Khoai lang xuất khẩu đã và đang góp phần rất lớn vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người nông dân ở Lâm Đồng. Ảnh: Diệp Quỳnh

"Hiện nay, chúng tôi đang liên kết trồng hơn 110ha cà phê, mỗi năm thu hái hơn 500 tấn. Trong đó, khoảng 100 tấn hạt đẹp nhất làm cà phê sạch xuất khẩu, còn lại bán thương mại. Đồng thời, mỗi tháng xuất khẩu hàng trăm tấn khoai lang Nhật vỏ đỏ ruột vàng sang các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc… Ngoài cây cà phê, cây khoai lang xuất khẩu đã và đang góp phần rất lớn vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người nông dân ở Lâm Đồng. Chính nhờ bón phân Lâm Thao và kỹ thuật chăm sóc tốt nên cây cà phê, khoai lang trồng đều khỏe, cho sản phẩm thu hoạch mã đẹp, năng suất cao" - bà An cho biết.

Bà An mong muốn thời gian tới, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao sẽ tăng cường phối hợp với các chuyên gia hàng đầu, tổ chức nhiều hơn nữa hội nghị tập huấn và triển khai mô hình sử dụng phân bón Lâm Thao trên các loại cây trồng nói chung và cây cà phê, cây khoai lang nói riêng ở khu vực Tây Nguyên và Lâm Đồng.

"Tôi mong muốn lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thời gian tới quan tâm hơn nữa tới khu vực Tây Nguyên, nghiên cứu đưa hàm lượng phân bón mùa khô tăng lên một chút nữa để cập nhập, phù hợp mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn cho cây cà phê. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư, nghiên cứu làm ra sản phẩm phân bón mới chuyên dùng cho cây khoai lang trồng ở Lâm Đồng để phục vụ cho xuất khẩu. Ngoài ra, người nông dân ở khu vực Tây Nguyên họ có thị hiếu riêng về mẫu mã bao bì, mong rằng phía công ty có thể khảo sát, đi sâu, đi sát thực tế nhiều hơn nữa với bà con nơi đây để xem họ thích mẫu mã, sản phẩm như nào để ngày càng đổi mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn nữa…" - bà An kiến nghị.