Trọng Hoàng giải nghệ, chuyển qua làm HLV?

Mới đây, cầu thủ đa năng Nguyễn Trọng Hoàng đã chính thức chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với SLNA. Nguyên nhân được cho là do đội chủ sân Vinh gặp khó khăn về tài chính nên buộc phải thanh lý hợp đồng sớm với cầu thủ 34 tuổi.

Trọng Hoàng (trái). Ảnh: SLNA.

Sau khi có thông tin về việc Trọng Hoàng chia tay SLNA, đã xuất hiện những tin đồn về việc anh sắp đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải, đội chủ sân Hà Tĩnh khẳng định rằng, đây chỉ là tin đồn.

Điều đó có nghĩa, Trọng Hoàng sẽ phải tích cực tìm kiếm bến đỗ mới khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa mở cửa. Nếu không có đội bóng nào thu nạp, không loại trừ khả năng cựu tuyển thủ Việt Nam sẽ phải tuyên bố giải nghệ và chuyển sang nghiệp huấn luyện. Hiện tại, Trọng Hoàng đã có bằng C HLV và có thể sẵn sàng bước vào nghiệp cầm quân.

HLV Klopp báo tin buồn cho CĐV Liverpool

HLV Jurgen Klopp vừa xác nhận rằng, tiền đạo Darwin Nunez có thể vắng mặt ở màn đại chiến giữa Arsenal với Liverpool tại vòng 23 Premier League diễn ra vào tối 4/2. Nguyên nhân do tuyển thủ Uruguay dính chấn thương bàn chân. Trong khi đó, Mohamed Salah chắc chắn phải ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo.

Hé lộ nguyên nhân khiến Rashford sa sút

Marcus Rashford. Ảnh: Getty.

Tờ The Sun cho hay, nguyên nhân khiến tiền đạo Marcus Rashford sa sút phong độ trầm trọng là do những rạn nứt trong gia đình cũng như việc chia tay hôn thê Lucia Loi. Chân sút 26 tuổi mới chỉ ghi được 5 bàn sau 27 trận mùa này, kém rất xa so với con số 30 bàn qua 56 trận mùa trước.

De Ligt tiết lộ điểm đến yêu thích

Theo tờ Fichajes, nếu chia tay Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng Hè 2024 để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới, trung vệ Matthijs de Ligt muốn được đầu quân cho M.U hoặc Barcelona. Mùa giải này, ngôi sao 24 tuổi mới được thi đấu vỏn vẹn 796 phút trên mọi mặt trận.

Phạm Như Phương khoe sắc trong trang phục áo dài

Như Phương diện áo dài trước Tết. Ảnh: FBNV

Cựu VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương vừa đăng tải loạt ảnh cô diện bộ áo dài cách tân trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Không lâu sau khi đăng tải, bài viết của hot girl này đã nhận được hơn 3,4 ngàn lượt thích.