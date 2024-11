Vùng đất Tây Ninh trồng cây đặc sản ra quả ngon, dân "mất ăn mất ngủ", canh ngày trông đêm

Đã xảy ra nhiều vụ mất trộm

Theo lời bà Nguyễn Thị Thu Hoài, ngụ ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), gia đình bà trồng 1 ha mãng cầu Thái Lan.

Gần đây, hầu như năm nào cũng phát hiện vườn bị hái trộm với số lượng lớn, cả trái chưa già. Chủ vườn phải tốn thêm chi phí thuê 2 nhân công giữ vườn, tiền công 120.000 đồng/người/đêm. Chưa kể, chồng, con bà Hoài trắng đêm phụ canh.

Lần một, lần hai, đến lần ba, trộm bị gia đình bà Hoài phát hiện, cùng người dân vây bắt, thu giữ hơn 70 kg trái mãng cầu.

Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Theo bà Hoài, tình hình trộm cắp mãng cầu diễn biến rất phức tạp, trộm thường đi theo nhóm vào ban đêm. Nhiều khi, chủ vườn nhìn thấy trộm, vì sợ mà không dám bắt, chỉ dám nói: “Hái vậy cũng nhiều rồi, thôi đi đi”.

“Chỉ tính riêng vụ mùa năm nay, ước tính gia đình tôi bị mất khoảng 1 tấn mãng cầu, thiệt hại ước 48 triệu đồng. Tôi rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ người dân ngăn chặn tình trạng này, xử lý nghiêm những kẻ trộm cắp mãng cầu để bà con an tâm sản xuất” - bà Hoài nói.

Gia đình bà Lê Thị Nhỏ canh tác hơn 20 ha mãng cầu ta (mãng cầu giống truyền thống) tại ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu cũng thường xuyên bị mất trộm. Bà Nhỏ kể, vừa qua, trộm lẻn vào vườn của gia đình hái trộm. Khi bị phát hiện, chúng bỏ chạy, để lại bên đường hai giỏ đựng khoảng 70 kg mãng cầu.

Vườn trồng mãng cầu của người dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) chuẩn bị vào mùa thu hoạch.

Bà Nhỏ cho hay, vài năm trở lại đây, gia đình bà thường xuyên bị mất trộm mãng cầu nhưng không bắt được kẻ gian và tang vật, do vậy cũng khó thống kê chính xác số lượng trái bị mất trên diện tích rộng lớn.

Chưa dừng lại đó, trong năm nay gia đình bà Nhỏ mất 9 cái mô-tơ dùng để bơm nước tưới cây. Trước tình hình trộm cắp ngày càng lộng hành, gia đình bà Nhỏ nói riêng và nhiều người dân trồng mãng cầu tại địa phương phải thuê nhân công canh giữ vườn.

“Nông dân trồng được trái mãng cầu đã đầu tư nhiều vốn, bây giờ phải gồng gánh thêm khoản tiền thuê nhân công canh giữ vườn. Cứ khoảng 1 ha mãng cầu sắp đến ngày thu hoạch thì chủ vườn phải thuê 2 nhân công canh giữ, tiền công mỗi người khoảng 6 triệu đồng/tháng. Đó là chưa tính các khoản chi phí khác như tiền ăn uống, xăng xe để đi tuần tra, tiền mua dây điện và bóng đèn để thắp sáng chống trộm…

Trên thực tế, do diện tích trồng mãng cầu khá rộng nên các chủ vườn không thể lập rào chắn bao quanh hết được, người canh giữ vườn cũng có những lúc phải nghỉ ngơi, trong khi kẻ trộm thường đi theo nhóm và hoạt động có tổ chức nên rất khó bị bắt. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng có kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp này để hỗ trợ, giúp người dân giữ gìn trái mãng cầu cho đến ngày thu hoạch”- bà Nhỏ trình bày.

Chính quyền địa phương vào cuộc

Ông Lê Minh Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung (HTX) cho biết, HTX liên kết sản xuất và bao tiêu trái mãng cầu với 127 thành viên, có diện tích đất canh tác tại các xã Tân Hưng, Tân Phú, Tân Hội thuộc huyện Tân Châu và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 đến nay, bà con trồng mãng cầu gặp nhiều khó khăn trong việc canh giữ vườn khi sắp đến ngày thu hoạch. Theo thống kê của thành viên HTX, hơn 30% vườn mãng cầu bị hái trộm với số lượng trái bị mất có thể lên hàng tấn.

Thời gian xảy ra các vụ trộm hầu hết diễn ra vào ban đêm, nhất là vào thời điểm trái mãng cầu sắp đến ngày thu hoạch. Ngoài ra, bà con nông dân còn bị mất trộm máy bơm nước, điện thoại khi canh giữ vườn.

Theo nhận định của thành viên HTX, bọn trộm thường đi theo nhóm. Khi đến vườn mãng cầu, bọn chúng chia nhau ra hành động, mỗi người đi một hướng và chỉ mang theo túi nylon hoặc giỏ xách đựng được vài chục ký, hái nhiều lần trong đêm.

Có thể mục đích của kiểu trộm này là nhằm đối phó với chủ vườn và cơ quan chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Vì trong cùng lúc không thể truy đuổi nhiều đối tượng chạy theo nhiều hướng. Trong trường hợp nếu bị bắt 1 người, giá trị tang vật chỉ vài chục ký mãng cầu, khó xử lý hình sự.

Theo ông Lê Minh Trung, bà con gặp khó khăn trong việc canh giữ vườn do diện tích rộng, hạn chế tầm bao quát. Mặt khác, bọn trộm thường đi theo nhóm, cho dù chủ vườn có phát hiện thì cũng rơi vào thế yếu, nguy hiểm; đã có nhiều trường hợp xảy ra ẩu đả, gây thương tích khi đuổi trộm.

Tình trạng này đã gây hoang mang, bất an cho người trồng mãng cầu. Do đó, ông Trung kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm, có kế hoạch phòng, chống tội phạm này quyết liệt để người dân an tâm sản xuất.

Ông Nguyễn Tuấn Sinh- Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, vào thời điểm trái mãng cầu có giá cao, trên địa bàn xã xảy ra tình trạng hái trộm.

Mới đây, Công an xã bắt được một đối tượng, tang vật thu dưới 100 kg trái mãng cầu, vụ việc được chuyển Công an huyện xử lý.

Ông Nguyễn Tuấn Sinh cho hay, trước tình hình mất cắp mãng cầu, UBND xã chỉ đạo Công an xã chủ trì phối hợp các đoàn thể, các tổ, ấp tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết thủ đoạn của bọn trộm cắp. Đồng thời, địa phương huy động lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phối hợp Công an để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn, đặc biệt là tình trạng trộm cắp trái mãng cầu trên địa bàn xã Tân Hưng.

Ông Nguyễn Hoà Bình- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, thời gian qua trên địa bàn huyện nổi lên tình trạng trộm cắp trái mãng cầu.

Ngày 21.9.2024, Công an xã Tân Hưng đã phát hiện hai đối tượng trộm cắp mãng cầu, truy bắt được một đối tượng với số lượng 65 kg mãng cầu, đối tượng còn lại trốn thoát. Công an huyện đang thụ lý vụ trộm và xử lý theo quy định.

Tại các kỳ họp giao ban hằng tháng, Chủ tịch UBND huyện Tân Châu thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng, Chủ tịch UBND các xã tăng cường chỉ đạo Công an xã, lực lượng tuần tra nhân dân địa bàn tăng cường tuần tra để phát hiện, xử lý các đối tượng tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp nông sản- nhất là mãng cầu trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) còn cho biết, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ có văn bản chỉ đạo Trưởng Công an huyện chỉ đạo Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm - nhất là trộm cắp mãng cầu.

Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, nắm chắc các đối tượng để có biện pháp phòng, chống, kéo giảm các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp nông sản trên địa bàn huyện Tân Châu.