Trọng tài điều khiển trận U20 Việt Nam và U20 Palestine có gì đặc biệt?

Sáng 2/9 tại Phú Thọ, LĐBĐ Việt Nam và BTC địa phương đã tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuấn bị cho trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine trên sân Việt Trì, diễn ra vào lúc 19h00 tối 3/9.

Trong lời phát biểu mở đầu cuộc họp, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC trận đấu đã thay mặt LĐBĐVN chào mừng ĐT U20 Palestine sang Việt Nam thi đấu giao hữu với ĐT U20 Việt Nam. Ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh, đây là trận đấu rất có ý nghĩa đối với cả hai đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U20 châu Á 2023. Do vậy, tất cả các yêu cầu về chuyên môn trong công tác tổ chức đều được LĐBĐVN phối hợp với BTC địa phương chuẩn bị rất chu đáo, từ cơ sở vật chất phục vụ hai đội tập luyện, thi đấu cho đến việc bố trí nơi ăn, nghỉ, cũng như các vấn đề về y tế và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện.

Quang cảnh cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine.

Ông Lê Hoài Anh tin tưởng trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine không chỉ giúp các cầu thủ hai đội có thêm cơ hội cọ xát, hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước thềm Vòng loại U20 châu Á 2023, mà còn góp phần tạo bầu không khí hứng khởi trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 của cả nước.

Ông Lê Hoài Anh -Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC trận đấu phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện BTC địa phương, ông Nguyễn Bá Khuyến – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ cho biết, với kinh nghiệm phối hợp với LĐBĐVN tổ chức thành công các sự kiện bóng đá quốc tế, trong đó mới đây nhất là SEA Games 31, Phú Thọ đã sẵn sàng về mọi mặt cho trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine. Ông Nguyễn Bá Khuyến hi vọng sự kiện này cũng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Đất Tổ nói riêng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế.

Áo thi đấu của U20 Việt Nam.

Về phần mình, ông Husam Alhussein – Trưởng đoàn Đội tuyển U20 Palestine cho biết: "Tôi rất ấn tượng và cảm ơn sự đón tiếp, chuẩn bị chu đáo của LĐBĐVN và địa phương. Điều này khiến chúng tôi thêm yêu đất nước xinh đẹp của các bạn. Trong trận đấu với U20 Việt Nam sắp tới, ngoài yếu tố chuyên môn, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để mang đến cho người hâm một trận đấu hấp dẫn".

Ông Husam Alhussein (giữa) – Trưởng đoàn Đội tuyển U20 Palestine.

Nhằm phục vụ công tác chuyên môn của BHL hai đội, trong thời gian diễn ra trận đấu, mỗi đội sẽ được quyền thay thế tối đa 6 cầu thủ. Bên cạnh đó, LĐBĐVN cũng bố trí tổ trọng tài giàu kinh nghiệm của Việt Nam điều hành trận đấu, gồm trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà, trợ lý trọng tài FIFA Trương Đức Chiến, trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Thiện và trọng tài thứ tư Nguyễn Ngọc Tùng.

Tổ trọng tài giàu kinh nghiệm của Việt Nam sẽ điều hành trận đấu.

Trận đấu giữa ĐT U20 Việt Nam và ĐT U20 Palestine sẽ diễn ra vào 19h00 ngày mai (3/9) trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Theo đăng ký, U20 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi đó U20 Palestine mặc trang phục màu trắng.

Áo thi đấu của U20 Palestine.

Vé xem trận đấu với 3 mệnh giá gồm 100.000đ, 150.000đ, 200.000đ tiếp tục được mở bán tại quầy vé của BTC đặt tại cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.