Trọng tài Malaysia sẽ thổi trận "chung kết ngược" SHB Đà Nẵng vs B.Bình Dương

Vòng 1 của giai đoạn 2 V.League 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 15/7 tới đây. Trận đấu của nhóm đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng vs B.Bình Dương trên sân Hoà Xuân cũng sẽ diễn ra trong ngày 15/7.

Đây là một trận đấu rất quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc vé rớt hạng, khi B.Bình Dương đang đứng chót bảng, trong lúc SHB Đà Nẵng xếp vị trí thứ 12, nhưng chỉ hơn đội bóng đất Thủ đúng 3 điểm (10 so với 7).

Cũng bởi tính chất quan trọng và quyết liệt của trận đấu, nên BTC giải đã mời trọng tài Razlan Joffri Bin Ali người Malaysia điều hành trận đấu. Riêng các trợ lý trọng tài sẽ gồm ông Trương Đức Chiến và Phan Huy Hoàng, trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Mạnh Hải.

Cần nhắc thêm, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam. Gần nhất, vị trọng tài Malaysia này vừa điều hành trận Thanh Hoá vs TP.HCM ở vòng 7 của giai đoạn 1 V.League 2023 diễn ra hôm 17/4.

Cũng trong ngày 15/7, ngoài trận SHB Đà Nẵng vs B.Bình Dương, còn có các cặp đấu HAGL vs Khánh Hoà, SLNA vs TP.HCM, Viettel vs Hải Phòng. Đây đều là những trận đấu hứa hẹn hấp dẫn và không kém phần quyết liệt.