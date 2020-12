Trong tầm giá 500 triệu đồng nên chọn Hyundai Accent hay Toyota Vios?

Đại diện được lựa chọn để so sánh giữa 2 dòng sedan là phiên bản cao cấp nhất: Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt (542,1 triệu đồng) và Toyota Vios 1.5G CVT (570 triệu đồng).

Chưa cần đến phiên bản 2021, Hyundai Accent thế hệ thứ 5 khi ra mắt vào 2018 đã được đánh giá là có ngoại hình hiện đại và bắt mắt hơn so với đối thủ Nhật Bản.

Mẫu xe Hàn Quốc có vẻ ngoài cá tính và trẻ trung hơn, lưới tản nhiệt được mở rộng với đồ họa dạng tổ ong, đèn chiếu sáng thêm phần sắc sảo, cản trước và cản sau được thiết kế thể thao hơn.

Trong khi đó, Toyota Vios 2020 ra mắt hồi đầu năm nay vẫn duy trì phong cách điềm đạm, trung tính sẵn có từ đời xe 2018. Các đường nét của Vios mang hơi hướng lịch lãm tương tự 2 “đàn anh” Corolla Altis hay Camry.

Thiết kế này không nổi bật bằng Accent nhưng có ưu điểm là “bền dáng” và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng mua xe khác nhau, từ sử dụng gia đình đến kinh doanh dịch vụ.

Về trang bị ngoại thất, Accent 1.4 AT đặc biệt chiếm ưu thế trước Vios 1.5G CVT với bộ mâm hợp kim 16 inch so với 15 inch, gương chiếu hậu có chức năng sấy và cụm đèn hậu LED so với đèn Halogen.

Những tính năng tương đồng giữa 2 mẫu xe có thể kể đến đèn chiếu sáng Halogen dạng Projector, đèn định vị LED, ăng-ten dạng vây cá, hệ thống phanh đĩa trước/sau…

Các chi tiết nhỉnh hơn của Accent 1.4 AT đặc biệt khi đặt cạnh Vios 1.5G CVT là cửa sổ trời, hỗ trợ dẫn đường bằng tiếng Việt, màn hình cảm ứng 8 inch, chức năng khởi động xe từ xa, hốc gió phụ cho hàng ghế sau, cảm biến gạt mưa tự động...

Danh sách trang bị tương đồng giữa 2 mẫu xe có hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 6 loa âm thanh, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, cảm biến bật/tắt đèn tự động, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, ghế da…

Nhờ các bố trí hợp lý hơn nên Toyota Vios vẫn có ưu thế về không gian sử dụng. Hàng ghế sau của mẫu sedan Nhật Bản thoải mái hơn ở khoảng để chân và độ nghiêng lưng ghế. Ngoài ra, khoang hành lý của Vios có dung tích 506 lít, rộng rãi hơn so với Accent với khoảng 470 lít.

Với động cơ có “số chấm” lớn hơn, dễ hiểu khi Vios có thông số tốt hơn Accent khoảng 10 mã lực và 8 Nm. Bên cạnh đó, Accent sử dụng hộp số tự động 6 cấp trong khi Vios có hộp số vô cấp CVT.

Về mặt an toàn, 2 model cao cấp nhất của Hyundai Accent và Toyota Vios chỉ hơn kém nhau một túi khí nhiều hơn dành cho đại diện Nhật Bản. Còn lại, các chức năng hỗ trợ chính không có khác biệt nào, chẳng hạn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi.

Tựu chung, Hyundai Accent 2021 là mẫu xe thích hợp cho các khách hàng trẻ cần mua sedan có kiểu dáng đẹp, nhiều tiện nghi. Trong khi đó, Toyota Vios vẫn là lựa chọn của người dùng ưu tiên yếu tố bền bỉ và tính thanh khoản đặc trưng của xe Nhật.