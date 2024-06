Trong Thần điêu hiệp lữ cao thủ nào được đánh giá mạnh hơn Quách Tĩnh?

Quách Tĩnh - Cao thủ địch trăm người

Giống như Dương Quá, Quách Tĩnh học được võ công từ rất nhiều người. Võ công Quách Tĩnh được miêu tả cực kỳ thâm hậu. Ông là người duy nhất học và hiểu trọn vẹn bộ Cửu Âm chân kinh. Sau này Quách Tĩnh học được thêm 72 lộ Không Minh Quyền của Chu Bá Thông, cương nhu kết hợp, lấy tinh túy của Cửu Âm chân kinh làm nền tảng. Về sau Quách Tĩnh tự nghiên cứu ra nhiều điều như trận pháp của Toàn Chân Thất Tử.

Do tính cách cương nghị, khí phách nên Quách Tĩnh phù hợp hoàn toàn bộ chưởng pháp cương mãnh đệ nhất là "Hàng Long Thập Bát chưởng" (Quách Tĩnh cũng là số ít người sử dụng thành thạo bộ chưởng pháp này).

Quách Tĩnh học được võ công từ rất nhiều người. (Ảnh: Sohu)

Hàng Long thập bát chưởng là môn võ công trấn phái của cái bang song hành cùng Đả cẩu bổng pháp. Nhờ Hoàng Dung đã dụ Hồng Thất Công bằng những món ăn ngon nên ông đã truyền lại Hàng Long Thập Bát Chưởng lại cho Quách Tĩnh nhưng chỉ truyền 15 chiêu vì nếu truyền hết thì Quách Tĩnh sẽ là đệ tử của ông. Sở dĩ Hồng Thất Công lại có sĩ diện cao, thấy Quách Tĩnh tư chất vốn kém nên không muốn nhận làm đệ tử.

Sau này khi Âu Dương Khắc đến bắt nạt các ăn mày trong cái bang (vì một số người trong cái bang đang làm chuyện trượng nghĩa: cứu người ra khỏi tay của Âu Dương Khắc và định dạy cho y 1 bài học). Nhưng võ công của Âu Dương Khắc cao hơn bọn họ nên tất cả đã thua. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy nên đã ra tay cứu giúp nhưng Quách Tĩnh võ công lúc đó còn kém nên đánh thua.

Hồng Thất Công thấy vậy định ra tay nhưng bị Âu Dương Khắc chọc tức rằng cao nhân một đời mà đánh với loại tiểu bối, thắng cũng mất mặt. Lúc đó, Hồng Thất Công đã nhận Quách Tĩnh và Hoàng Dung làm đệ tử rồi truyền nốt 3 chiêu còn lại cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh hoàn thiện 18 chiêu Hàng long thập bát chưởng.

Khi đến tuổi trung niên thì có thể nói võ công của Quách Tĩnh đã đạt tới mức cao thủ hạng nhất. (Ảnh: Game Hub)

Trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai, Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công đều thầm khen ngợi dù cho tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có thể tiếp hơn trăm chiêu với hai người. Khi đến tuổi trung niên thì có thể nói võ công của Quách Tĩnh đã đạt tới mức cao thủ hạng nhất. Trong thiên hạ khi đó, số người có thể đấu ngang ngửa hoặc mạnh hơn ông có lẽ không quá 5 người.

Năng lực của Quách Tĩnh rất mạnh nhưng chỉ thật sự ấn tượng trong bộ Thần điêu hiệp lữ. Một mình Quách Tĩnh vừa chống chọi rất nhiều binh sĩ Mông Cổ vừa đánh trả Kim Luân Pháp Vương; và nhiều lần một mình địch trăm người để bảo vệ thành Tương Dương.

Mỹ nhân có thực lực mạnh hơn cả Quách Tĩnh

Thế nhưng theo trang Sohu, trong Thần điêu hiệp lữ, một nhân vật phụ khác có thực lực còn mạnh hơn Quách Tĩnh, cao thủ có thể nói là vô địch thiên hạ nhưng lại ra đi tức tưởi.

Vị cao thủ này chính là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh là người sáng lập ra phái Cổ Mộ. Vương Trùng Dương - Lâm Triều Anh là một cặp đôi toàn tài nhưng do Vương Trùng Dương khởi binh chống Kim bất thành nên phải lui về núi Chung Nam, lập ra phái Toàn Chân. Ông phụ tình nữ hiệp Lâm Triều Anh nên khiến nàng tức giận.

Lâm Triều Anh vì hận Vương Trùng Dương nên lập ra phái Cổ Mộ. (Ảnh: Sohu)

Lâm Triều Anh vì hận Vương Trùng Dương nên lập ra phái Cổ Mộ với mục tiêu phá giải mọi võ công của Toàn Chân giáo. Bí kíp chân truyền của Cổ Mộ là Ngọc nữ tâm kinh, sau truyền tới Tiểu Long Nữ rồi Dương Quá.

Bà vốn chỉ xuất hiện qua lời kể của Tiểu Long Nữ và Khâu Xử Cơ.

Trong một lần gặp gỡ Quách Tĩnh trên núi Toàn Chân, Khâu Xử Cơ có nói về Lâm Triều Anh qua bài thơ được khắc trên đá. Ông ta nói người viết trên đó là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm, thân thế vô cùng đặc biệt, văn võ toàn tài, phiêu dật tuyệt luân, tuy không phải là thần tiên, song cũng là nhân kiệt trăm năm mới có.

Ngọc nữ tâm kinh do Lâm Triều Anh sáng tạo được Vương Trùng Dương đánh giá là hết sức tinh vi ảo diệu. Chiêu thức nào cũng áp đảo chiêu thức của phái Toàn Chân, bước nào cũng đối đầu và chiếm tiên cơ, Toàn Chân kiếm pháp bất kể biến hóa cách nào, cũng không thoát nổi sự chế ngự của Ngọc nữ tâm kinh.

Vương Trùng Dương tự nhận bản thân còn kém một bậc so với Lâm Triều Anh. (Ảnh: Sohu)

Sau lần Hoa Sơn luận kiếm, Vương Trùng Dương trở thành thiên hạ đệ nhất, sở hữu Cửu Âm chân kinh, ông xem qua và dựa vào đó nghĩ ra cách hóa giải được Ngọc nữ tâm kinh nên đã đem Cửu âm chân kinh khắc trong mộ để hậu nhân của phái Cổ Mộ biết được. Có điều là Vương Trùng Dương cho rằng, Ngọc nữ tâm kinh là do Lâm Triều Anh tự sáng tạo ra, còn mình thì phải dựa vào di thư của người khác, so ra kém một bậc so với bà.

Khưu Xử Cơ cũng từng nói: "Luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư lúc bấy giờ còn với tổ sư Vương Trùng Dương cũng không biết ai thắng ai bại, nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến". Bốn đại tông sư mà Khưu Xử Cơ muốn nói đấy chính là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái.

Từ nhận xét của 2 vị này, ta có thể thấy rằng Lâm Triều Anh quả thật có thực lực mạnh hơn Quách Tĩnh rất nhiều.