Đại tướng Tô Lâm dự khởi công trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh gần 800 tỷ đồng

Sẽ tăng thêm 1.000 biên chế cho Công an tỉnh Quảng Ninh

Cũng trong ngày 7/3, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 1.000 biên chế cho Công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó chú trọng lực lượng công an cơ sở, công an cấp xã.

Đặc biệt, Bộ Công an đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở vật chất cho công an xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công an địa bàn; phát huy vai trò tham mưu của công an tỉnh, nâng cao cải cách hành chính trong lực lượng công an. Qua đó, kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký mong muốn trong thời gian tới, sự phối hợp giữa Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh sẽ thắt chặt hơn nữa; chia sẻ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự. Các đơn vị phối hợp, giúp đỡ để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.