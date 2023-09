[Trực tiếp] Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2023 ngày 28/9: Kỳ vọng Nguyễn Huy Hoàng

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2023 ngày 28/9

Sau 4 ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang mỏi mòn tìm kiếm tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023). Trong ngày 27/9, thể thao Việt Nam giành thêm 4 HCĐ nhưng chúng ta tụt lùi 3 bậc so với ngày thi đấu trước đó (từ hạng 19 xuống 22).

Chúng ta đang hướng tới tấm HCV đầu tiên tại Á vận hội 2023 ở ngày đấu 28/9, có 4 môn thể thao thể thao Việt Nam có quyền hy vọng giành thành tích cao nhất gồm có bắn súng, bơi, đấu kiếm và thể dục dụng cụ.

Dương Thuý Vi và tấm HCĐ ở môn wushu.

Bắn súng có thể hướng tới 2 cơ hội giành HCV, bơi có 5 khả năng giành huy chương cao nhất, đấu kiếm kỳ vọng vào kiếm chém đồng đội và thể dục dụng cụ bước vào 3 cơ hội tranh chấp HCV.

Về môn bơi, tại ASIAD 18 năm 2018 (Indonesia), Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCB 1500m tự do và HCĐ 800m tự do (thành tích là 7 phút 54 giây 32).

Nhưng tới ASIAD 2023 (Hàng Châu - Trung Quốc), Nguyễn Huy Hoàng chỉ có thể về đích thứ 4 chung kết 1500m tự do. Mọi nỗ lực của Nguyễn Huy Hoàng lúc này tập trung hết vào nội dung 800m tự do với quyết tâm ít nhất là bảo vệ được tấm HCĐ cách đây 5 năm.

Theo lịch thi đấu môn bơi, lúc 19 giờ 16 tối nay, Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu chung kết 800m tự do. Trước đó, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 21, các VĐV Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân (50m tự do nữ), Nguyễn Hoàng Khang (50m bướm nam), Phạm Thanh Bảo (200m ếch nam), Đỗ Ngọc Vinh - Ngô Đình Chuyền - Nguyễn Quang Thuấn - Trần Hưng Nguyên (4x100m tự do nam) sẽ thi đấu vòng loại.

Nếu vào chung kết các nội dung trên sẽ thi đấu từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 48.

Môn bắn súng: 8 giờ, Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Lại Công Minh thi đấu vòng loại 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Nếu vào chung kết nội dung, các xạ thủ Việt Nam sẽ thi đấu lúc 10 giờ 30.

Nội dung 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ, Lê Thảo Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thị Trang thi đấu chung kết lúc 8 giờ...

Lịch thi đấu ASIAD 2023 ngày 28/9 của đoàn thể thao Việt Nam: