Trực tiếp bóng đá châu Âu cuối tuần: Chờ Xavi ra mắt Barcelona!

Vòng quay của các giải bóng đá châu Âu trở lại nhiều bất ngờ sẽ xảy ra trong loạt trận cuối tuần này. Người hâm mộ vừa chứng kiến trận đấu khó tin khi nhà ĐKVĐ Bayern Munich bất ngờ thua trận đấu với Augsburg câu lạc bộ xếp cuối bảng với tỉ số 2 -1. Đương nhiên trận Dortmund – Stuttgart vào 21h30 ngày 20/11 trực tiếp duy nhất trên ON sẽ lại trở thành tâm điểm nếu Dortmund giành chiến thắng thì họ sẽ chỉ còn kém Bayern Munich 1 điểm. Song song với đó là hàng các trận cầu hấp dẫn khác của Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Anh cũng được trực tiếp trọn vẹn trên VTVcab và ON.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp vòng 12 Bundesliga.

PSG sẽ tiếp tục hành trình tại giải Ligue 1. Sau những trận đấu của vòng loại World Cup 2022, người hâm mộ rất vui mừng khi Messi và Argentina đã thành công với tấm vé chính thức tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, tại Ligue 1, Messi vẫn chưa bàn thắng đầu tiên của mình sau 13 vòng đấu. Chính vì vậy, tại trận đấu cuối tuần này, PGS tiếp đón Nantes tại sân nhà sẽ cơ hội để người hâm mộ toàn thế giới chờ đón khoảng khắc bàn thắng đầu tiên của Messi. Nhưng chính Nantes người đã đánh bại PGS tại công viên các hoàng tử với tỉ số 1 – 2. Điều đó cũng là thử thách cho những tham vòng của PGS trong trận đấu tới bởi mỗi một trận thua của PSG đều giúp cho các đội bóng xếp sau như Lens và Nice đều có cơ hội rút ngắn khoảng cách trên BXH. Bởi ngay đầu tháng 12, Lens và Nice đều là đối thủ của PGS. Do đó, đội bóng của Messi, Neymar, Mbappe vẫn phải giữ phong độ, tránh không được để cú xảy chân như với Stade Rennais.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp vòng 14 Ligue 1.

Cuộc đua vô địch La Liga đang trở nên hấp dẫn với sự trở lại của Xavi trong cương vị HLV trưởng của Barcelona. Xavi sẽ có trận đấu đầu tiên với Barcelona dưới cương vị HLV trưởng với trận đấu gặp đối thủ cùng thành phố Espanyol. Tất cả các tân HLV Barcelona đều thắng trận đầu tiên, ngoại trừ Valverde thua cả 2 trận đầu tiên trước Real Madrid tại 2 trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa giải (1-3, 0-2). Tuy nhiên, sự thật là các trận đầu tiên của các tân HLV Barcelona đều là các trận đấu khá dễ. Lần này, trận đấu đầu tiên của Xavi là Espanyol, đối thủ khó lường cùng thành phố. Các trận derby của thành phố Barcelona luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Ở mùa giải trước, 2 đội đã có trận hòa 2 đều với tấm đỏ giành cho Barcelona và trận đấu này luôn nóng bỏng khi trận đấu lượt về, hai đội đều bị một thẻ. Điều đó càng cho thấy, các trận derby đếu máu lửa và khốc liệt, hướng đến những chiến thắng để khẳng định vị thế của CLB tại thành phố.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp vòng 14 La Liga.

Serie A cực kỳ hấp dẫn với 2 trận đấu tâm điểm: Lazio vs Juventus; Inter Milan vs Napoli. Juventus đang gặp sự bất ổn khá giống với Barca tại Tây Ban Nha. Họ đang đứng thứ 8 với chỉ 18 điểm sau 12 vòng. Và điều tệ hại hơn là Juventus mới ghi được có 16 bàn, thủng 15 lần. Họ cần tiếp tục có trận thắng trước Lazio để sớm bắt kịp top 5 cũng như có sự chuẩn bị tốt cho giai đoạn mùa đông – giai đoạn khốc liệt nhất. Bên cạnh đó, mọi sự chú ý của giới hâm mộ bóng đá Italia sẽ đổ dồn về trận đấu giữa Inter Milan vs Napoli. Napoli đang chứng minh vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi họ đang dẫn đầu tại giải. Họ đã khẳng định phong độ với chuỗi bất bại tại Serie A từ mùa giải đến nay. Trong khi đó, Inter Milan cũng đang chứng minh vị thế của nhà ĐKVĐ, HLV Inzaghi đang thổi những luồng sinh khí hoàn toàn mới giúp cho Inter Milan đang đứng ở vị trí thứ 3 và có nhiều cơ hội để tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Napoli và AC Milan. Trận đấu sẽ hấp dẫn với nhiều toan tính của các HLV hàng đầu thế giới.