Trục xuất 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 27/8, tin từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đã di lý và trục xuất đối với 2 người Trung Quốc là He Wei (32 tuổi) và Chen Kang Wei (23 tuổi) do có hành vi nhập cảnh trái phép.

Hai người Trung Quốc này đã được Công an tỉnh Kiên Giang di lý về khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn để trục xuất theo quy định. Ảnh: Hiền Đệ

Trước đó, vào ngày 28/7, qua công tác quản lý lưu trú, Công an TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện He Wei và Chen Kang Wei ở trong khách sạn tại địa phương nên lập biên bản tạm giữ. Tiến hành lấy lời khai, 2 người Trung Quốc này thừa nhận đã nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam để tránh bị lực lượng chức năng đưa đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19.



Ngay sau đó, Công an TP.Hà Tiên phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương tổ chức đưa 2 người này đi cách ly tập trung theo quy định. Sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly, Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức di lý 2 người Trung Quốc này đến Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tại tỉnh Lạng Sơn để thi hành quyết định trục xuất theo quy định của pháp luật.