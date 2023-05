Trung Quốc: Bùng nổ xu hướng du lịch thú cưng

Thời hiện đại, việc sở hữu thú cưng đã trở nên phổ biến hơn ở các khu vực đô thị của Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế đối với việc nuôi thú cưng ở một số thành phố và di chuyển cùng chúng bằng phương tiện giao thông công cộng. Dù có nhiều khó khăn, nhưng nó vẫn không ngăn cản được việc chủ vật nuôi tìm cách tận hưởng thời gian rảnh rỗi với những người bạn đồng hành lông xù của họ.

Ví dụ, Wei Ren, 29 tuổi, làm việc trong một công ty tư vấn bất động sản thương mại, đưa chú chó của mình đi du ngoạn đến các vùng nông thôn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Anh thích những cánh đồng rộng lớn, những dòng sông trong vắt ở vùng nông thôn, nơi con chó của anh ấy có thể hòa đồng với những con chó khác và tự do chạy nhảy. Wei cũng đã tham gia một nhóm WeChat của những người sở hữu giống chó dachshund tại địa phương và thường xuyên tham gia các cuộc tụ họp với họ.

Trung Quốc: Bùng nổ xu hướng du lịch cùng thú cưng

Wei Ren (trái), 29 tuổi, dắt theo chú chó của mình trong một chuyến đi ngắn ngày đến vùng nông thôn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: China Daily

Theo Wei, dachshunds, giống như những con chó khác, có nhiều tính cách khác nhau. Một số có tính hướng ngoại và kết bạn nhiều hơn, trong khi số khác lại hướng nội. Là một người nuôi thú cưng, anh cảm thấy thú vị khi nói về kinh nghiệm nuôi chó với những người nuôi thú cưng khác và nghe những câu chuyện cuộc đời khác nhau của họ.

Wei thường ở lại qua đêm tại một khu cắm trại hoặc một minsu (cơ sở phục vụ bữa sáng kiểu Trung Quốc) ở nông thôn với những chỗ ở thân thiện với vật nuôi. Những địa điểm này này được trang trí bằng hoa văn thú cưng và được trang bị một chuồng chó nhỏ cho người bạn đồng hành bốn chân của mình.

Wei không đơn độc với niềm đam mê du lịch cùng thú cưng. Thống kê ngành công nghiệp thú cưng Trung Quốc năm 2021 cho biết số người nuôi chó và mèo ở các khu vực thành thị trên cả nước đạt 68,44 triệu người vào năm đó, tăng 8,7% so với năm 2020. Ngày càng có nhiều thanh niên Trung Quốc đi du lịch cùng thú cưng của họ, và trong khi có hạn chế nuôi chó làm thú cưng hoặc đi cùng chúng trong khu vực đô thị, họ chọn tận hưởng ở những nơi có sức chứa hơn cho cả người và vật nuôi.

Du lịch cùng thú cưng bùng nổ tại Trung Quốc. (Ảnh: IT).

Chẳng hạn, Ran Minlu, 28 tuổi đến từ Bắc Kinh, đã đưa con chó Shiba Inu của mình đến Aranya, một khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 4 giờ đi đường. Sự thân thiện với vật nuôi của cộng đồng đã thu hút nhiều chủ vật nuôi, với nhiều khách sạn, minsu và nhà hàng chào đón chúng. Con chó của Ran đã có thể tận hưởng ánh nắng mặt trời, bãi biển và cô tình cờ gặp nhiều giống chó khác nhau trên bờ biển. Một số khách sạn thú cưng thường xuyên tổ chức các hoạt động liên quan đến chó, mèo cho khách của họ.

Ti Yujie, 32 tuổi đến từ Bắc Kinh, chuyển đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cùng 6 con mèo trong ô tô, bắt đầu chuyến phiêu lưu kéo dài 35 ngày. Anh ấy muốn đi du lịch với những chú mèo của mình, dù biết rằng sẽ có nhiều thử thách, nhưng rất hào hứng đón nhận một trải nghiệm du lịch mới. Ti đảm bảo những chú mèo của mình cảm thấy thoải mái trong những chuyến đi dài bằng cách gập hàng ghế sau chiếc SUV của mình xuống và điều chỉnh không gian sao cho chúng cảm thấy thoải mái khi nghỉ ngơi. Anh đặt một số hộp vệ sinh trong cốp xe để đảm bảo sự thoải mái của chúng trong những chuyến đi dài.

Họ cùng nhau khám phá sa mạc, đồng cỏ và thậm chí cả những khu vực ít dân cư hơn, và nghỉ ngơi bên cạnh một dòng sông trong khi xem gia súc uống nước từ đó. Ti nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa căng thẳng cho mèo, vì mèo nhà là những sinh vật nhút nhát nhưng tò mò. Một số con mèo có thể quá sợ hãi khi bước ra ngoài tự nhiên, trong khi những con khác lại thích đi du lịch và khám phá hơn.

Thị trường "béo bở"

Khi việc du lịch bằng thú cưng trở nên phổ biến hơn ở Trung Quốc, nhiều khách sạn và minsu nhận ra tiềm năng của thị trường du lịch dành cho thú cưng và cung cấp các dịch vụ lưu trú thân thiện với thú cưng. Chuỗi khách sạn Trung Quốc Blossom House là một trong những công ty đầu tiên ở nước này chấp nhận vật nuôi, với hơn một nửa trong số 53 khách sạn ở Trung Quốc đại lục là thân thiện với vật nuôi. Một số thậm chí còn có một bãi cỏ lớn ngoài trời cho chó chơi đùa. Ngoài các tiện nghi dành cho thú cưng trong phòng, những ai đi du lịch cùng những người bạn lông bông sẽ nhận được gói quà nhận phòng dành cho thú cưng như khăn ướt, đồ chơi,...

Hai trong số sáu con mèo của Ti Yujie nghỉ ngơi trong sa mạc. Người đàn ông 32 tuổi đang trên đường di chuyển từ Bắc Kinh đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: CD.

Chen Pei-hsin, phó chủ tịch của Yonglehuazhu Co, công ty sở hữu Blossom House, tin rằng nhiều khách chỉ muốn có cơ hội thư giãn với thú cưng của họ trong một kỳ nghỉ ngắn ngày, đặc biệt là vào cuối tuần. Do đó, không phải lúc nào họ cũng cần đến thăm một khu danh lam thắng cảnh nơi vật nuôi có thể không được phép vào. Cô lưu ý rằng, những người đi du lịch cùng thú cưng thường ghé thăm một địa điểm có thể đến bằng ô tô trong vòng bốn giờ hoặc ít hơn, nơi họ có thể dắt chó đi dạo trong môi trường tự nhiên hoặc đi bộ đường dài.

Yonglehuazhu Co cung cấp chương trình đào tạo đặc biệt cho nhân viên của họ về cách tương tác với vật nuôi, cách sơ cứu cho vật nuôi và các dịch vụ dọn phòng đặc biệt. Dịch vụ thân thiện với vật nuôi này đã dẫn đến tỷ lệ trở lại của những khách có nuôi chó vì họ hài lòng với môi trường thân thiện với vật nuôi của khách sạn.

Element Beijing Yanqing, thuộc sở hữu của Marriott International, là một khách sạn ủng hộ lối sống xanh và lành mạnh, bao gồm cả việc thân thiện với vật nuôi. Tổng giám đốc Liu Gang nhấn mạnh rằng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Khách phải xuất trình hồ sơ tiêm chủng của vật nuôi, ký cam kết sử dụng dây xích chó ở nơi công cộng và xử lý chất thải của chó đúng cách. Các phòng có vật nuôi sẽ có biển báo trên cửa nhắc nhở người khác về sự hiện diện của vật nuôi và những người nuôi chó nên giữ khoảng cách an toàn với người già và trẻ em trong khách sạn.

Theo Liu Gang, phong cảnh thiên nhiên của quận Yanqing rất phù hợp để những người nuôi thú cưng tận hưởng, đặc biệt là đồng cỏ đầm lầy. Anh ấy khuyên du khách nên dắt chó đi dạo dọc theo con đường ngoằn ngoèo dọc theo sông Guishui xinh đẹp để hòa mình vào thiên nhiên. Liu Gang cũng chia sẻ một câu chuyện cảm động về hai vị khách có thú cưng ở khách sạn đã làm quen, yêu nhau và gửi kẹo cưới đến bàn tiếp tân.

Song Changyao, trưởng khoa quản lý du lịch tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, lưu ý rằng thị trường du lịch dành cho thú cưng của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng do số lượng chủ sở hữu thú cưng ngày càng tăng. Thú cưng đã trở thành người bạn đồng hành thiết yếu của nhiều người, bao gồm cả thế hệ trẻ cảm thấy cô đơn do sử dụng mạng xã hội quá nhiều và người già ít có bạn đồng hành do quá trình đô thị hóa.

Các khu danh lam thắng cảnh, khách sạn và điểm đến thân thiện với vật nuôi nên tính đến phúc lợi động vật và đặc điểm hành vi của vật nuôi, đồng thời cung cấp các dịch vụ như thức ăn cho vật nuôi và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe và vệ sinh vật nuôi. Các khách sạn cần xử lý mối quan hệ giữa khách thú cưng và các khách khác, chẳng hạn như an toàn, vệ sinh và tiếng ồn, để đảm bảo chất lượng chỗ ở. Du lịch cắm trại và du lịch lữ hành sau đại dịch Covid-19 cũng đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường du lịch dành cho thú cưng, với việc thú cưng trở thành bạn đồng hành quan trọng.