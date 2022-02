Trung Quốc làm gì để bầu trời trong xanh suốt Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh?

Theo New York Post, chất lượng không khí ở Bắc Kinh đã được cải thiện hơn so với những năm trước khi khói bụi thường khiến người ta khó nhìn thấy các tòa nhà trong tầm nhìn gần và người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài để tự bảo vệ mình khỏi ô nhiễm không khí, chứ không phải Covid-19. Tình trạng ô nhiễm không khí kinh hoàng ở Bắc Kinh cũng từng gây xôn xao dư luận vào năm 2016, khi Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đăng một bức ảnh anh đang chạy bộ qua Quảng trường Thiên An Môn trong làn bụi mù mịt.

Tuy nhiên, tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, không khí đã đủ quang đãng để các vận động viên có thể nhìn thấy những ngọn núi xung quanh thành phố.

Hãy xem xét Bắc Kinh đã làm những gì để thay đổi chất lượng không khí.

Sau khi ô nhiễm đạt mức kỷ lục vào năm 2013 và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế cũng như sự bất bình rộng rãi của công chúng, Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng để cải thiện chất lượng không khí và cho biết họ sẽ chống ô nhiễm “bằng một quả đấm sắt”. Đó cũng là khoảng thời gian quốc gia này đấu thầu để tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào tháng này.



Kể từ đó, Trung Quốc đã bắt tay thực hiện một loạt các biện pháp ở quy mô lớn để đảm bảo bầu trời quang đãng cho Thế vận hội.

Các tiêu chuẩn khí thải khắc nghiệt hơn đã được áp dụng đối với các nhà máy đốt than và số lượng ô tô lưu thông trên đường được hạn chế để cắt giảm lượng khí thải xe cộ.

Các quan chức địa phương cũng được giao các mục tiêu về môi trường, và các lò hơi đốt than trong các gia đình đã được thay thế bằng lò sưởi bằng gas hoặc điện.

Báo cáo của chính phủ về dữ liệu chất lượng không khí cũng được cải thiện.

Jia Pei, 30 tuổi, cư dân Bắc Kinh, thích tập thể dục ngoài trời cho biết chất lượng không khí được cải thiện khiến tâm trạng của anh vui hơn.

“Trước đây, khi có sương mù, tôi sẽ cảm thấy mình đang hít bụi vào miệng”, anh Jia nói.

Bất chấp những tiến bộ, mức độ ô nhiễm không khí trung bình hàng năm của Bắc Kinh trong năm ngoái vẫn cao hơn 6 lần so với giới hạn mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.

Lauri Myllyvirta tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch ở Helsinki, Phần Lan cho biết sự tập trung của các ngành công nghiệp đốt than bao quanh thành phố có nghĩa là Bắc Kinh vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những ngày không khí trở nên tồi tệ.

Mức độ ô nhiễm không khí có thể phụ thuộc vào các yếu tố như giao thông ô tô hoặc hướng gió thổi hay sương mù.

Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc vẫn ca ngợi những thành tựu của đất nước. Năm ngoái, họ nói rằng đã có 288 ngày chất lượng không khí tốt ở Bắc Kinh, so với 176 ngày của năm 2013.

Trung Quốc mặc dù vẫn phụ thuộc vào nhiều vào than để sản xuất điện, nhưng cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc hạn chế khí thải và đang nhanh chóng phát triển năng lượng sạch từ các nguồn như gió và mặt trời.