Trung Quốc tăng mua, giá ớt chỉ thiên nhảy múa liên tục

Do nguồn cung giảm và nhu cầu ớt phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng, giá ớt chỉ thiên tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã tăng hơn gấp 3 lần so với hồi tháng 2-2022 và so với cùng kỳ năm trước.