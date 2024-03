Các ngân hàng Trung Quốc thắt chặt thòng lọng tài chính quanh Nga

Ảnh minh hoạ.

Tờ báo Izvestia của Nga hôm thứ Năm đưa tin rằng lệnh đình chỉ "ngay lập tức" - được thông báo cho khách hàng nhưng không được công chúng biết đến rộng rãi hơn - đã ảnh hưởng đến các khu định cư xuyên biên giới kể từ ít nhất là giữa tháng Giêng.



Một số tổ chức tín dụng lớn nhất của Trung Quốc, trước đây đã xử lý cả giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ có nguồn gốc từ Nga, đã tạm dừng giao dịch sau khi Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn vào tháng 12, nhắm mục tiêu cụ thể vào các ngân hàng và công ty tài chính khác, dù cố ý hay vô tình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền, cấm hàng hóa vào Nga, đe dọa họ bằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Nhìn chung, mối quan hệ kinh tế giữa hai nước đã tăng vọt trong hai năm kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, một phần nhờ sự tiếp cận nhiều hơn của Trung Quốc vào thị trường Nga cũng như xuất khẩu dầu khí của Nga nhiều hơn trong bối cảnh các lệnh trừng phạt sâu rộng.

Moscow và Bắc Kinh đã đạt mức kỷ lục 240 tỷ USD thương mại hai chiều vào năm ngoái, tăng 26,3% và trước thời hạn, các quan chức hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin và những người đồng cấp dưới thời lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết quan hệ song phương đang ở mức tốt nhất.

Tuy nhiên, thương nhân ở cả hai nước vẫn phải đối mặt với những rủi ro đáng kể. Đối với các tổ chức tài chính của Trung Quốc, đặc biệt là những tổ chức có cổ phần lớn bằng đồng đô la và đồng euro, đó là khả năng xảy ra các biện pháp trừng phạt thứ cấp ở phương Tây. Đối với các nhà nhập khẩu Nga, họ biết rằng khoản thanh toán của họ có thể bị từ chối bất cứ lúc nào.

Theo theo Izvestia, tính đến tuần này, các công ty ngân hàng Trung Quốc đã ngừng chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ từ Nga bao gồm Ngân hàng Ping An, Ngân hàng Ninh Ba, công ty con DBS của Trung Quốc, Ngân hàng Great Wall West China, Ngân hàng Zheshang Trung Quốc, Ngân hàng Quảng Phát Trung Quốc, Ngân hàng Thương mại Nông thôn Côn Sơn, Ngân hàng Thương mại Nông thôn Thâm Quyến và Ngân hàng Thương mại Nông thôn Đông Quan. Tờ Izvestia cũng cho biết thêm, các ngân hàng đã đình chỉ giao dịch bằng đồng đô la hiện đang theo chân các tổ chức tín dụng lớn khác đã ngừng kinh doanh với Nga hoàn toàn vào năm 2022, với lý do quyết định này là do lo ngại về nguồn vốn quốc tế mà mỗi ngân hàng nắm giữ.

Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.