Trung tâm huấn luyện phòng, chống khủng bố của Bộ Công an có gì đặc biệt?

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm duyệt đội danh dự tại Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. Ảnh: CAND

Chiều 23/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) vừa tổ chức lễ công bố chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm huấn luyện quốc gia phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh này.

Trung tâm mới thành lập có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó, giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang.

Bên cạnh đó, Trung tâm huấn luyện phòng, chống khủng bố còn tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ khi có tình huống cấp bách và một số nhiệm vụ khác theo phân công.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an nhấn mạnh tại Việt Nam, dù chưa xảy ra khủng bố do các tổ chức khủng bố quốc tế thực hiện nhưng tội phạm có tổ chức đang tiềm ẩn nguy cơ khủng bố. Một số cá nhân trong nước đã móc nối với tổ chức phản động ở nước ngoài hoạt động khủng bố, nguy cơ đe dọa an ninh trật tự.

Tháng 10/2021, sau khi có quyết định thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia phòng, chống khủng bố, Bộ Công an đã đặt trụ sở đơn vị này tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đây là bước đánh dấu sự phát triển, hiện đại của lực lượng công an.

Bộ trưởng Công an đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hoàn thiện doanh trại, kiện toàn bộ máy, quân số và đề xuất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho quá trình huấn luyện, chiến đấu của trung tâm này.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, khẳng định sẽ xây dựng Trung tâm huấn luyện phòng, chống khủng bố thành đơn vị có khả năng huấn luyện, bồi dưỡng công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cho Trung tướng Phạm Quốc Cương.



Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định thành lập Trung tâm cho Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.