Trung tướng Tô Ân Xô thông tin diễn biến mới nhất vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan vụ án ở tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với tháng trước.