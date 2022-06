Trước khi bị khởi tố, Giám đốc CDC Khánh Hòa Huỳnh Văn Dõng nói gì?

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can một số cán bộ của CDC Khánh Hòa, trong đó có ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa, do liên quan việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Liên quan đến việc mua vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương khác, ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa từng khẳng định mình đã làm nghiêm túc, đúng quy định: "Mua theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đàng hoàng, nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật".

Ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa trước khi khởi tố. Ảnh: CTV

Vào tháng 12/2021, Giám đốc CDC Khánh Hòa từng trả lời báo chí rằng: “Tôi không có mua và ký hợp đồng nào của Công ty Việt Á. Riêng kit test thì CDC chúng tôi mua bằng cách đấu thầu qua mạng rộng rãi, công ty trúng thầu không phải là Công ty Việt Á".

Trưa 17/6, thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố một số bị can ở CDC Khánh Hòa với tội danh Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các lực lượng Công an Khánh Hòa đưa Trần Quốc Huy ra khỏi trụ sở. Ảnh: C.T

Cụ thể gồm ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa; Trần Quốc Huy - Trưởng phòng Tổ chức, hành chính CDC Khánh Hòa và bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (viết tắt là VNDAT).

Do ông Dõng bị tai nạn, đang điều trị nên được cho tại ngoại. Ông Huy bị bắt tạm giam. Bà Nguyễn Thị Thúy đã bị Bộ Công an khởi tố trong một vụ án khác.



Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Khánh Hòa đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định giá trị các thiết bị y tế CDC Khánh Hòa đã mua trong giai đoạn 2020-2021 để phòng chống Covid-19.

Tháng 2 vừa qua, Giám đốc Huỳnh Văn Dõng cùng 9 người khác là cán bộ của CDC Khánh Hòa bị Công an Khánh Hòa đề nghị Sở Tư pháp thông báo đến tất cả văn phòng công chứng trong tỉnh không thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản.