Trước khi con người gặp xui xẻo, sẽ có 4 điềm báo lớn

Quỷ Cốc Tử là một nhà tư tưởng nổi tiếng và là đại diện của Đạo giáo trong thời Chiến Quốc. Chúng ta đều biết rằng cuộc đời của một con người luôn đi kèm với may mắn và xui xẻo. Không ai chỉ có may mắn trong cuộc sống của mình. Người ta hy vọng rằng may mắn của mình nhiều hơn là xui xẻo. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu may mắn, một thứ vô hình có tồn tại được không? Điều gì nằm trong tầm kiểm soát của mọi người?

Loại thứ nhất là ham vui và ham muốn tình dục

Chúng ta đều biết rằng con người phải tích cực và làm việc chăm chỉ nếu muốn có được cuộc sống như ý muốn. Người ham sống qua ngày, hoặc người sống giàu có, không nên vì điều này mà tham dục lạc thú, người giàu có cũng vậy.

Nếu bạn cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại và mất tinh thần phấn đấu, bạn chỉ quan tâm đến ăn uống, gái gú và cờ bạc, chỉ biết tận hưởng cái đẹp trước mắt, không kiềm chế và xa hoa. Vậy thì chắc chắn rằng những ngày tốt đẹp hiện có chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi, điều đó có nghĩa là vận rủi không còn xa nữa.

Trước hết, tìm thú vui, chè chén, chè chén là một thói quen sinh hoạt không tốt, thói quen này không những hại thân thể mà còn hại tinh thần. Ví dụ, những người được gọi là phát thanh viên ẩm thực sành ăn trên các nền tảng Internet hiện đại suốt ngày ăn nhiều món ngon khác nhau trước hàng triệu cư dân mạng để thể hiện rằng họ là những người ăn nhiều, nhưng chúng ta cũng đã từng chứng kiến một số youtube ẩm thực mất mạng vì ăn quá lâu, ăn quá nhiều, ngay cả khi nó không nguy hiểm đến tính mạng, nó chắc chắn sẽ dẫn đến béo phì.

Béo phì quá mức tất yếu sẽ kéo theo các loại bệnh tật về thể chất, nếu không có chế độ ăn uống hợp lý và thói quen sinh hoạt tốt thì sẽ không có tác dụng.



Thứ hai, tuyệt đối không được nghiện rượu và tình dục, rượu và tình dục sẽ làm con người mất trí, thiếu sinh lực và gây hại cho cơ thể. Hậu quả bất lợi của rượu chè sắc dục, không nói đến thời hiện đại, điển hình nhất ở thời cổ đại là những vị vua suốt ngày rượu chè sắc dục dẫn đến cái chết hoặc sự suy vong của đất nước.

Loại thứ hai là luộm thuộm và nhếch nhác

Trong cuộc sống luôn có những người tự phụ rằng mình tài giỏi nên luôn sống rất khác người, và thường không mấy quan tâm đến hình ảnh của bản thân.

Họ cho rằng có tài là có duyên, không cần quan tâm đến những tiểu tiết trong cuộc sống, đây chính là lý do khiến họ suốt ngày lôi thôi lếch thếch, coi thường hình ảnh của mình. Nhưng những người chú ý đến hình ảnh và có tài năng sẽ hấp dẫn hơn và đáng được yêu thích hơn.

Con người tuy bên trong quan trọng hơn hình thức bên ngoài, nhưng trước khi quen nhau, điều đầu tiên người ta chú ý đến chính là vẻ bề ngoài, nếu không chú trọng hình tượng của mình thì sẽ làm hỏng cơ hội để người khác hiểu bạn. Suy cho cùng, một hình ảnh xuề xòa, luộm thuộm thường khiến mọi người xa lánh, không ai muốn kết bạn với họ, vì vậy, một hình ảnh luộm thuộm sẽ tạo ấn tượng ban đầu rất xấu và khiến họ xa lánh, bất kể trong hoàn cảnh nào.



Tục ngữ có câu: người dựa áo, ngựa dựa yên, hình tượng bề ngoài rất quan trọng, nếu không sẽ dẫn đến nhiều điều không vừa ý trong cuộc sống, đó chính là điều "xui xẻo" đã đề cập ở trên. Có người trượt phỏng vấn vì hình ảnh luộm thuộm, hoặc thói quen sống luộm thuộm dẫn đến mất việc, bạn bè bỏ đi.

Loại thứ ba là thiếu động lực và chán đời

Nếu bạn muốn hoàn thành một điều gì đó hoặc đạt được một mục tiêu nhất định, bạn không được mất hứng thú với cuộc sống, chứ đừng nói đến việc thiếu động lực để tiến lên và niềm đam mê để phấn đấu.

Một người không quan tâm đến bất cứ điều gì trong cuộc sống sẽ không quan tâm đến cuộc sống. Đồng thời, bạn sẽ mất đi động lực để làm việc chăm chỉ, và bạn sẽ trở thành một người "Phật tử" nghiêm túc, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn.

Sống trong thế giới này, bạn phải có một thái độ tích cực và lạc quan, giỏi khám phá mọi thứ mà bạn quan tâm trong cuộc sống, và công việc cũng vậy, hãy cố gắng chọn công việc mà bạn yêu thích và cống hiến hết mình cho nhiệm vụ của bạn. Trong lịch sử, có một vị hoàng đế theo đạo Phật, đó là Hoàng đế Vạn Lịch của triều đại nhà Minh, trong thời gian trị vì của mình, ông đã bỏ qua các công việc chính sự trong một thời gian dài, thậm chí còn tuyên bố thực hiện "tĩnh chụp" để tránh sự quấy rối của các quan thần.

Cũng chính vì sự cẩu thả của Hoàng đế Vạn Lịch đối với chính quyền và sự thiếu quan tâm cũng như tinh thần trách nhiệm của ông đối với các công việc trong triều đình nên đã dẫn đến sự suy tàn của đất nước và cuối cùng là sự diệt vong của nhà Minh.

Vì thế, điều rất quan trọng đối với một người là quan tâm đến công việc và cuộc sống của mình và duy trì niềm đam mê và tình yêu.

Thứ tư là kiêu ngạo và bướng bỉnh

"Khiêm tốn làm cho con người tiến bộ, và kiêu ngạo làm cho con người tụt lại phía sau". Trong cuộc sống, một người kiêu ngạo và bướng bỉnh sẽ không được người khác chào đón, đồng thời, anh ta sẽ không thể tiến bộ và phát triển. Khi mọi người thân thiết với nhau, sẽ luôn có sự tương đồng về nhiều mặt, nhưng khi người khác đưa ra những lời đề nghị có thiện chí, họ lại không biết tiếp nhận mà còn cố chấp, tự cao tự đại, điều này hoàn toàn không khả thi.

Những người kiêu ngạo và bướng bỉnh, kiêu ngạo và tự mãn có thể dễ dàng khơi dậy sự ghê tởm và bất mãn của người khác, điều này sẽ dẫn đến cuộc sống của họ kém may mắn hơn. Ví dụ, trong lịch sử, có những người thất bại vì kiêu ngạo, trong thời Chiến Quốc, Bàng Quyên của nước Ngụy đã bị hàng nghìn mũi tên bắn chết trên đường vì đánh giá quá cao khả năng của bản thân.

Từ bốn điểm do Quỷ Cốc Tử đề xuất về những dấu hiệu của con người trước vận rủi, chúng ta sẽ thấy rằng chúng thực sự có liên quan đến những hành vi và thói quen thông thường của chúng ta. Điều này nói với mọi người rằng may mắn hay thất bại đôi khi có thể được kiểm soát bởi chính họ và họ cần phải thường xuyên nhìn lại bản thân và sửa chữa những thiếu sót của mình. Không được là người tham dục, nghiện rượu và sắc dục, kiêu ngạo và bướng bỉnh, phải tràn đầy hứng thú và đam mê trong cuộc sống.