Trường 15 tỷ vừa thi công xong đã sụt lún nghiêm trọng: Tường nứt chằng chịt, vá loang lổ

Quy mô công trình Trường Mầm non Hương Sơ giai đoạn 1 gồm: San nền khu đất quy hoạch với diện tích xây dựng 4.783m2; xây dựng mới khối nhà học tập 4 phòng, cao 2 tầng, tổng diện tích sàn 1.280m2; xây dựng khối hành chính quản trị, phòng học chức năng kết hợp khu nhà bếp ăn, nhà cầu nối theo tiêu chuẩn cao 2 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 916m2; xây dựng nhà để xe cho giáo viên diện tích 60m2, sân lát gạch 577m2 và nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Khối nhà 4 phòng học và sảnh đa năng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Huế làm chủ đầu tư, đơn vị thị công là Công ty Cổ phần Thành An. Khối nhà hành chính quản trị và bếp ăn do Công ty TNHH Khách sạn du lịch Đại Phú Lộc làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây lắp và thương mại An Bảo.

Đơn vị khảo sát xây dựng dự án là Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung- Viện Khoa học công nghệ. Đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Kiến trúc Phan. Đơn vị thẩm tra là Trung tâm Giám sát chất lượng xây dựng Thừa Thiên Huế. Đơn vị thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình là Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.