Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định xin hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng chi trả chế độ cho cán bộ, giáo viên

Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định xin hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng

Cụ thể, trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Tập đoàn Dệt May Việt Nam nêu rõ các vấn đề tồn tại mà Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định đã gặp phải trong nhiều năm qua.

Tính đến thời hiện tại tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 106 người, trong đó: Cán bộ lãnh đạo, quản lý là 16 người; giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các khoa chuyên môn là 60 người; nhân viên và giáo viên kiêm nhiệm làm việc tại các phòng nghiệp vụ là 30 người.

Lưu lượng học sinh, sinh viên có mặt là 2217 người trong đó học tập tại trường là 140 người và tại các đơn vị liên kết là 2077 người.

Về khó khăn dẫn đến việc chậm lương, nợ lương, nợ chế độ của cán bộ, giáo viên, văn bản nêu ra nhiều lý do: "Công tác đào tạo và tuyển sinh từ năm 2016 đến nay gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ chợ chi phí học tập. Nhà trường không được thu học phí do loại hình trường thuộc doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, về nguồn thu không đủ chi trả lương, bảo hiểm xã hội và hoạt động thường xuyên của nhà trường. Hàng năm trường phải chi 12 tỷ đồng, thế nhưng thu chỉ đạt 4 tỷ đồng/năm.

Từ năm 2021 đến nay trường không có sự hỗ trợ về nguồn kinh phí khiến đời sống của cán bộ giáo viên, công nhân viên gặp nhiều khó khăn. Trường đã phải tái cơ cấu và tinh giảm biên chế từ 386 người xuống còn 106 người".

Với những khó khăn đưa ra, Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định xin từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng để hỗ trợ chi trả chế độ, phụ cấp cho cán bộ nhân viên từ năm 2021 - 2023.

Mới đây, Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định đã có tờ trình số 28/TTr-CĐCNDM gửi các đơn vị liên quan về vấn đề xin hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2021 - 2023. Ảnh Hồng Nhân.

Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định 2 năm chưa trả lương, 40 tháng chưa đóng BHXH

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt phản ánh, 2 năm nay, khoảng 100 cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định đi làm nhưng bị nợ lương và chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều lần giáo viên có ý kiến lên Ban Giám hiệu, Tập đoàn Dệt May Việt Nam thế nhưng sự việc chưa được giải quyết.

Cụ thể, Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định nợ lương từ tháng 5/2021 đến nay. Theo thông tin giáo viên được thông báo, trường không đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội hơn 40 tháng qua.

"Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị rất nhiều lần, yêu cầu phía nhà trường phải có trách nhiệm trả lương, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhưng chỉ nhận được lời kêu khó từ phía Ban lãnh đạo, cũng như chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Nhiều giáo viên tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam định mong muốn nhà trường sớm có phương án yên tâm công tác. Ảnh: Hồng Nhân.

Ngoài bị chậm lương, nợ lương, chúng tôi còn bị nhà trường nợ các khoản tiền vượt giờ, phụ cấp, chế độ…", chị Nguyệt Anh - giáo viên khoa May, bức xúc.

Trước đó, trong năm 2019 Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định nợ 11/12 tháng lương. Ngay sau đó, từ tháng 5 đến tháng 12/2020 (8 tháng liền), trường tiếp tục nợ lương.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông nguyễn Khắc Tuất - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định cho biết, những gì giáo viên phản ánh là hoàn toàn chính xác.

"Bản thân tôi cũng gõ cửa từng cơ quan chức năng để xin cơ chế cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường nhưng chưa được" - ông Tuất nói.

Trường CĐ Công nghiệp Dệt – May Nam Định được tiếp nối từ Trường Công nhân kỹ thuật Nam Định, được hình thành vào 25/7/1968 theo Quyết định số 934/BCNN. Sau một thời kỳ dài phát triển, năm 2003, trường được nâng cấp lên thành trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật dệt may. Sau 4 năm, trường được chuyển mình với một nhiệm vụ mới gắn với tên gọi Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định. Ngày 9/4/2009, trường có tên gọi mới là Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex. Trường bắt đầu lấy tên là Cao đẳng Công nghiệp Dệt – May Nam Định từ ngày 7/2/2017.