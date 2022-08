Điểm sàn Đại học Cảnh sát Nhân dân 2022

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào – điểm sàn xét tuyển của Đại học Cảnh sát Nhân dân đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm gồm: Tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA

Trong đó: M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND, điểm trên được quy về thang điểm 100; BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Đại học Cảnh sát Nhân dân tham gia một sự kiện năm 2022. Ảnh: ĐHCSND



Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với tổ hợp môn xét tuyển là A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), đã tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an và có kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thi trung học phổ thông quốc gia: Toán: 8,0 điểm. Vật lý: 8,0 điểm. Tiếng Anh: 8,0 điểm.

Kết quả thi bài thi đánh giá của Bộ Công an: Phần trắc nghiệm được 39 điểm, phần tự luận được 35 điểm.

Như vậy, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của thí sinh Nguyễn Văn A được tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm = (8,0 + 8,0 + 8,0)*10/3 + (39+35) = 154.

Với kết quả này thí sinh Nguyễn Văn A đã đạt được ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định (vì 154>70).

Quy định về điểm xét tuyển phương thức 3 – xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2).

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GDĐT điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT =(M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển; M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; + BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an sau khi quy về thang điểm 30; KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GDĐT; ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GDĐT; ĐTh: Điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc trung học phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc trung học phổ thông theo quy định của Bộ Công an.

Năm 2022, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức với tổng chỉ tiêu là 450.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an (BTBCA).

