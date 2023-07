Trưởng công an huyện Châu Thành bị giáng chức

Theo đó, Bộ Công an đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Đoàn Minh Đông (57 tuổi, quê TP.Cần Thơ) - Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bị kỷ luật. Ảnh: Minh họa

Với quyết định này, ông Đông bị giáng chức từ Trưởng Công an huyện xuống làm Phó Công an huyện Châu Thành; đồng thời bị giáng cấp từ hàm đại tá xuống thượng tá. Quyết định này cũng đã được xem xét, giảm nhẹ một mức kỷ luật theo quy định tại Thông tư số 38/2022 của Bộ Công an đối với ông Đông.

Cựu Trưởng Công an huyện Châu Thành được cho là đã có vi phạm như: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; sử dụng công quỹ trái quy định, thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện sai…

Được biết, ông Đông đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, và đang được tổ chức xem xét.