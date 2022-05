Để hỗ trợ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Ban cán sự đảng giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng, người đại diện của Bộ GD-ĐT tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hướng dẫn nhà trường thực hiện việc kiện toàn hội đồng trường và kiện toàn Ban lãnh đạo nhà trường theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đôn đốc, giám sát nhà trường thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Bộ GD-ĐT; kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng chỉ đạo.



Giao Cục Quản lý chất lượng theo dõi, đôn đốc Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thực hiện nhiệm vụ cấp văn bằng cho người học đã đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng đề nghị cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM theo dõi sát tình hình an ninh chính trị nội bộ của nhà trường, kịp thời phối hợp với Bộ GD-ĐT trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của nhà trường.

Ban cán sự đảng cho biết sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thanh tra đột xuất việc thực thi công vụ và công tác tổ chức cán bộ của nhà trường khi cần thiết để xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.