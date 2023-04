Trường ĐH Tôn Đức Thắng công nhận chứng chỉ Aptis cho sinh viên sau khi Hội đồng Anh cấp lại

Thời gian qua, rộ lên thông tin hàng ngàn sinh viên các trường đại học như Tôn Đức Thắng, Điện lực, Cao đẳng Công Thương… và nhiều thí sinh khác đứng trước nguy cơ chậm tốt nghiệp, không được công nhận chứng chỉ Aptis do Hội đồng Anh tổ chức từ 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Nguyên nhân các trường không công nhận chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh là do đơn vị này được Bộ GDĐT cấp phép tổ chức thi chứng chỉ mang tên Aptis ESOL chứ không phải Aptis như mẫu cấp cho sinh viên. Do đó, các trường cho rằng chứng chỉ Aptis không đủ cơ sở pháp lý để chấp nhận cho sinh viên.

"Gỡ trói" cho hàng trăm sinh viên TDTU

Ngày 29/4, thông tin từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết, nhà trường đã có thông báo gửi sinh viên về việc xét công nhận chứng chỉ Aptis cho sinh viên thi từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Theo đó, căn cứ công văn số 624/QLCL-QLVBCC ngày 26/4/2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về chứng chỉ tiếng Anh Aptis, trong đó có nội dung để bảo đảm quyền lợi cho người dự thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT Việt Nam, Hội đồng Anh (Vương Quốc Anh) đã cam kết cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi và được cấp chứng chỉ Aptis từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Mẫu chứng chỉ Aptis mới (mặt trước, mặt sau) theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh chụp màn hình

Chứng chỉ được cấp có thêm dòng chữ "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate" (tạm dịch Chứng chỉ Aptis Candidate có giá trị như Chứng chỉ quốc tế Aptis ESOL).

Trường ĐH Tôn Đức Thắng lưu ý, sinh viên được Hội đồng Anh cấp chứng chỉ Aptis trong giai đoạn trên liên hệ Hội đồng Anh để đề nghị cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ Aptis theo mẫu đính kèm của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT.

Sau khi nhận được chứng chỉ Aptis cấp thêm (cấp lại) của Hội đồng Anh, sinh viên liên hệ nhà trường nộp hồ sơ đến ngày 31/7.



Đối với các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được cấp sau ngày 22/12/2022, nhà trường thực hiện việc xét công nhận miễn học phần và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên theo đúng công bố của trường đã ban hành.