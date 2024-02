Thời gian gần đây, Căn cước công dân (CCCD) đã có nhiều thay đổi về quy định cấp, đổi. Loại giấy tờ tuỳ thân này ngoài việc cấp bằng loại gắn chip, người dân cũng có thể sử dụng trên ứng dụng VNEID để thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trường hợp phải xin cấp đổi hoặc cấp lại CCCD gắn chip mới năm 2024. Ảnh TGDĐ.

Trong đó, CCCD gắn chip có giá trị chứng minh về nhân thân và cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau. Khác chứng minh nhân dân trước đây thời hạn sử dụng là 15 năm thì CCCD có giá trị sử dụng đến những độ tuổi nhất định, đến độ tuổi đó bắt buộc người dân phải đi đổi thẻ CCCD mới.

Theo quy định tại Điều 21, Luật Căn cước công dân 2014 có quy định về độ tuổi đổi thẻ CCCD như sau:

- Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

- Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định tại khoản 1, Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Với quy định trên, mọi công dân được đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi thì phải đổi thẻ CCCD mới.

Ngoài ra, một số trường hợp khác mà người dân cũng phải cấp, đổi CCCD gắn chip mới, bao gồm:

- Đối với công dân đã được cấp CCCD mã vạch hoặc CCCD gắn chíp, các trường hợp cần đổi thẻ CCCD gồm: Bị mất thẻ Căn cước công dân; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (CMND) quy định đối với người đã được cấp CMND:

- 05 trường hợp phải làm thủ tục đổi CMND gồm: CMND hết thời hạn sử dụng; CMND hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Thay đổi đặc điểm nhận dạng; Xác định lại quê quán, giới tính; có sao sót;

- 01 trường hợp phải làm thủ tục cấp lại đó là: CMND bị mất.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 10, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, những trường hợp công dân trong diện trên năm 2023 không đi làm CCCD sẽ bị phạt với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng do thực hiện không đúng quy định của pháp luật về cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Do đó, Công an khuyến cáo người dân trong diện trên khẩn trương đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh/Tp hoặc Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi công dân cư trú để được hướng dẫn và thực hiện thu nhận hồ sơ Căn cước công dân để không bị xử phạt, đồng thời để phục vụ các giao dịch cá nhân khi Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023.