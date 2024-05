Trường Quốc tế phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh lớp 11: Chuyên gia mổ xẻ nội dung

Trường Quốc tế phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh lớp 11

Mới đây khi chia sẻ trên diễn đàn giáo dục lớn, một phụ huynh tự nhận có con học lớp 11 tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC, quận 2, TP.HCM) bày tỏ bức xúc khi phát hiện con mình đang bị "đầu độc về mặt tinh thần".

Theo chia sẻ này, trước ngày lễ, cô giáo đã phát sách "Một thoáng ta rực rỡ nhân gian" cho học sinh để về nhà đọc. Tuy nhiên, đây không phải là một tác phẩm văn học bình thường mà khiến phụ huynh này thực sự sốc.

"Bản thân tôi là một phụ nữ ngoài 40, nhưng khi đọc những câu văn này, tôi còn đỏ mặt tía tai, huống hồ gì bé con nhà tôi chỉ là một học sinh lớp 11 vẫn còn vô cùng non nớt. Tôi ngồi đọc sách cùng con mà giận run cả người vì không hiểu nhà trường biên soạn chương trình thế nào, giáo viên trình độ chuyên môn ra sao mà lại có thể lựa chọn một tác phẩm với những ngôn từ đồi trụy, nhớp nhúa, nội dung khiêu dâm như vậy để dạy cho học sinh", phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội.

Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) đã thu hồi các ấn bản được phụ huynh phản ánh không phù hợp với học sinh. Ảnh: ISHCMC.

Trường Quốc tế TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin rằng một số học sinh lớp 11 đã được nhận một quyển sách dịch tiếng Việt với nội dung có thể không phù hợp với học sinh. Theo nhà trường, tác giả thuộc trong danh sách đọc tham khảo, gồm nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, được Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) giới thiệu và các tác phẩm của ông hiện được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Sau khi nhận được phản ánh quan ngại của phụ huynh về tác phẩm này, nhà trường đã thu hồi các ấn bản trên và đang đánh giá, xem xét quy trình mà tác phẩm được giới thiệu cho học sinh.



Trao đổi với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn Lê Trần Diệu Thu cho hay: "Theo định hướng mới của chương trình giáo dục phổ thông mới, với môn Ngữ văn, học sinh sẽ được học theo đặc trưng thể loại chứ không học theo tác phẩm như trước kia. Ví dụ như thể loại truyện ngắn, kịch, ký, thơ... Vì vậy, giáo viên sẽ cung cấp tri thức nền của thể loại đó. Sau đó học sinh đọc các tác phẩm khác nhau liên quan đến thể loại đó. Giáo viên có thể gợi ý cho học sinh đọc tham khảo các tác phẩm ngoài chương trình sách giáo khoa.

Tuy nhiên việc phát sách cho học sinh đọc mà chưa chọn lọc nội dung mà mang tính chất đồi trụy, khêu gợi chưa phù hợp với lứa tuổi thì không nên. Giáo viên cũng phải xem lại mình ngay vì có thể cô giáo vô tình phát cho học sinh về nhà nghiên cứu, mở rộng thêm nhưng điều này ảnh hưởng rất lớn đến các em. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến giáo viên khác để học sinh đọc các tác phẩm với tâm sinh lý học sinh".

Thạc sĩ Thu cho biết: "Ngay sau khi đọc thông tin, tôi rất buồn vì không nghĩ cô giáo có thể phát cho học sinh quyển sách đó cho các em đọc. Dù là mục đích gì đi chăng nữa thì giáo viên cũng phải tìm hiểu kỹ để khi học sinh đọc nghiên cứu, tìm tòi, các con có cái nhìn trong sáng, phù hợp với lứa tuổi.

Chúng ta nên tìm cuốn sách phù hợp hơn chứ không nên cho đọc tác phẩm có nhiều ý kiến tranh cãi như vậy để ảnh hưởng đến học sinh. Có rất nhiều cuốn sách viết về tình cảm trong sáng của tuổi học trò mà chúng ta có thể khuyến khích cho các em đọc. Vì với những bạn đã tìm hiểu thì cuốn sách trên có thể gây thích thú nhưng với nhiều bạn chưa biết thì sẽ mang đến cảm giác sợ sệt, rụt rè, ảnh hưởng đến kết quả giáo dục".

Sản phẩm giáo dục cần được sàng lọc kỹ lưỡng

Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho rằng: "Do đây là sách văn học, những câu từ, lời lẽ bên trong sẽ có phần bay bổng, gợi hình, từ đó gây ra cảm giác phản cảm, trần trụi.

Phải thừa nhận những tác phẩm tương tự không khó để tìm mua hay đọc trên mạng, nhưng việc trẻ đọc sách xuất phát từ đề xuất của thầy cô hoặc nhà trường lại là một câu chuyện khác. Lý do là sản phẩm giáo dục cần được sàng lọc kỹ lưỡng, được đánh giá từ nhiều mặt như giáo dục, sức khoẻ, tâm lý, pháp lý... để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có cho học sinh và phụ huynh".

Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An cho rằng, ở giai đoạn dậy thì, các em đã có sự tò mò về cơ thể, về sự tương tác với thế giới xung quanh và hình thành nhu cầu tình dục. Vì vậy những quan niệm như "con lớn lên tự động biết" hoặc "con còn nhỏ, chưa biết gì" là những nhận định có phần ngây thơ từ phía người lớn. Việc cha mẹ ngăn cấm trẻ tiếp cận với kiến thức giáo dục giới tính và tình dục an toàn chính là đang đi ngược lại với việc trang bị "bộ lọc", giúp trẻ tự bảo vệ bản thân.

Nếu thiếu vắng sự hướng dẫn, trò chuyện, định hướng một cách khoa học, các em dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây tổn hại đến sức khỏe sinh sản và tinh thần của bản thân và người các em yêu thương.

Tuy nhiên, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An lưu ý là việc tiếp cận với văn hoá phẩm đồi truỵ trên internet không được xem là cách giáo dục giới tính. Mục đích của những sản phẩm này là gợi dục hoặc cài cắm quan điểm sai lầm về tình dục an toàn nên không thể giúp trẻ trang bị kiến thức về biện pháp phòng tránh thai hoặc phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.

Do đó, khi phát hiện con tiếp cận với nội dung 18+ như phim ảnh, truyện, sách… Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An khuyên phụ huynh không nên hoảng loạn, la mắng, ngăn cấm con một cách cực đoan, vì điều đó dễ gây ra tác dụng ngược, con sẽ tìm cách che giấu tinh vi hơn. Hoặc khi đối mặt với những rủi ro trong vấn đề tình dục, con sẽ không tìm đến gia đình như một nơi an toàn để chia sẻ.

Vì vậy, trước hết phụ huynh có thể cập nhật các kiến thức về giáo dục giới tính toàn diện thông qua các ấn phẩm, tài liệu tập huấn chính quy từ Bộ GDĐT, Bộ Y tế... hoặc các video từ các chuyên gia tâm lý, y tế, giáo dục... để tìm hiểu thêm.

Sau đó, phụ huynh hãy cùng con thảo luận về những trường hợp có thể xảy ra như: Lần đầu có kinh nguyệt hoặc mộng tinh; con có nhu cầu thủ dâm; con có những xúc cảm, hấp dẫn giới tính với người cùng hoặc khác giới; những biện pháp phòng tránh thai ngoài ý muốn và hạn chế bệnh lây qua đường tình dục...

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần khuyến khích nhà trường nghiên cứu, tổ chức những buổi tư vấn tâm lý, giáo dục giới tính để các con được tiếp cận một cách đúng đắn, khoa học với những chuyên gia trong lĩnh vực này.

Quan trọng hơn, sự chủ động cập nhật, trao đổi giữa phụ huynh và con cần diễn ra từ giai đoạn tiền dậy thì, đến dậy thì, và trưởng thành. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, mức độ kiến thức và nội dung chia sẻ cũng khác nhau để phù hợp với con.