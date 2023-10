Truy bắt nhanh băng cướp nhí, dàn cảnh cướp tài sản

Trưa 5/10, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an TP.Phú Quốc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt nhóm cướp nhí, dàn cảnh cướp tài sản tại quán cà phê võng trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Theo thông tin, lợi dụng thời điểm vắng vẻ, vào khoảng 4h20 ngày 4/10, nhóm đối tượng vào quán cà phê võng tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc. Tại đây, các đối tượng chia ra ngồi tại các bàn nước, nằm võng ở hầu hết các góc, phòng của quán.

Chờ thời cơ thấy nhân viên của quán lơ là, các đối tượng sử dụng dao đem theo để khống chế, đe dọa các nhân viên để cướp 1 ĐTDĐ và hơn 1,1 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đập phá, hủy hoại tài sản của quán cà phê. Sau khi cướp tài sản xong, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.



Đối tượng Nam và đối tượng Lý. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an xã Hàm Ninh báo cáo vụ việc Ban Chỉ huy Công an TP.Phú Quốc. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Phú Quốc nhận nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Tổ công tác 108 Công an tỉnh nhanh chóng có mặt ở hiện trường, thu thập chứng cứ, truy bắt nhanh các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các lực lượng làm nhiệm vụ, trong vòng chưa đầy 24 giờ, các trinh sát đã bắt giữ 4 đối tượng gây án gồm: Trần Hạo Nam (SN 2008), Phạm Văn Lý (SN 2003), Quách Lê Tấn Tài (SN 2008) và Nguyễn Ngọc Oanh (SN 2007, cùng ngụ trên địa bàn TP.Phú Quốc). Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Oanh và đối tượng Tài. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng làm nhiệm vụ khai thác mở rộng điều tra, tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Công an TP.Phú Quốc kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.