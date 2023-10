Kiên Giang: Công an đột kích điểm lắc tài xỉu bắt "nóng" 39 con bạc Kiên Giang: Công an đột kích điểm lắc tài xỉu bắt "nóng" 39 con bạc

Sáng 3/10, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an địa phương vừa triệt xoá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, bắt giữ 39 đối tượng tại một nhà dân thuộc khu vực phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá.