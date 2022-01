Truy đuổi 20km bắt nghi phạm lái ô tô đi cắt trộm cáp viễn thông

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Thì (sinh năm 1983, thường trú xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) về hành vi "Trộm cắp tài sản".