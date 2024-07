Chiều 24/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho trung tá Trần Duy Hùng (SN 1983, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP.Huế).

Tại buổi lễ, đại tá Hoàng Văn Thành- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân trung tá Trần Duy Hùng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: Đình Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Hoàng Văn Thành cho biết, cảm phục trước sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của trung tá Trần Duy Hùng, Chủ tịch nước đã có quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho trung tá Trần Duy Hùng. Đây là vinh dự to lớn đối với Trung tá Trần Duy Hùng và gia đình, đồng thời là niềm động viên khích lệ đối với toàn lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung.



Theo đại tá Hoàng Văn Thành, sự hy sinh của trung tá Trần Duy Hùng đã thể hiện gương sáng của người chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo vệ sự bình yên cho quê hương, đất nước. Hiện Bộ Công an đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi Bộ LĐTBXH đề nghị nhà nước công nhận liệt sĩ đối với trung tá Trần Duy Hùng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17h40 phút ngày 12/1/2024, trung tá Trần Duy Hùng đang trong ca trực chỉ huy tại đơn vị thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP.Huế) có hành vi chặn các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh (thuộc tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân).

Ngay sau khi nhận tin báo, trung tá Trần Duy Hùng lập tức cùng 4 cán bộ, chiến sĩ công an, bảo vệ dân phố đến hiện trường. Tổ công tác đến gặp Sang và ra sức vận động, thuyết phục, yêu cầu Sang dừng hành động quấy rối. Tuy nhiên Sang đã tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối những người làm nhiệm vụ.

Nguyễn Tấn Sang- kẻ loạn thần vì ma túy dùng dao đâm khiến trung tá Trần Duy Hùng hy sinh đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 20 năm tù. Ảnh: Ngọc Sáng.

Thời điểm này là giờ tan tầm, người qua lại trên đoạn đường Lê Đức Anh rất đông, nên tổ công tác đã quyết định vừa vận động vừa tìm biện pháp trấn áp để đưa Sang rời khỏi đoạn đường trên.

Cho rằng công an có thái độ uy hiếp mình, Sang đã chửi bới rồi chạy vào nhà lấy một cây dao và lao ra tấn công tổ công tác. Thấy Sang cầm dao hung hãn, rượt đuổi gây nguy hiểm cho mọi người, trung tá Trần Duy Hùng cùng tổ công tác tiếp cận, tìm cách khống chế Sang.

Trong quá trình khống chế Sang, trung tá Trần Duy Hùng không may bị trượt ngã, ngồi xuống mặt đường. Thấy vậy, Sang liền lao tới dùng dao đâm 5 nhát vào vùng hiểm trên người anh Hùng. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến trung tá Hùng đã hi sinh.

Cơ quan công an xác định, tại thời điểm gây án, Nguyễn Tấn Sang bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Vào ngày 10/7/2024, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Sang 20 năm tù vì tội "Giết người". Ngoài hình phạt tù, Nguyễn Tấn Sang còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng con của anh Hùng mỗi tháng 2 triệu đồng đến năm 18 tuổi.