Truy tố 5 người trong vụ việc khiến Công an tỉnh Đắk Lắk phải điều động 300 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường

Các đối tượng đã hô hào nhiều người đến cản trở, không cho lực lượng công an khám nghiệm hiện trường một vụ việc. Do vậy Công an tỉnh Đắk Lắk phải điều động 300 cán bộ, chiến sỹ đến đảm bảo an ninh trật tự để khám nghiệm hiện trường.

Ngày 7/6, Viện KSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Tống Tôn Khánh (55 tuổi), Lương Văn Đào (38 tuổi), Lương Văn Điệp (34 tuổi), Y Djon Byă (39 tuổi), Nguyễn Tấn Tây (43 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Pắk) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h30 ngày 12/12/2019, Điệp, Đào và Y Djon đến lô cà phê nhận khoán của Khánh với Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi (gọi tắt là Công ty Thắng Lợi) tại thôn Toàn Thắng (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) để cưa hạ cây muồng đen. Sau đó, Công ty Thắng Lợi phát hiện vụ việc nên đã trình báo đến Công an huyện Krông Pắk. Nhận được tin báo, tổ công tác gồm Công an huyện Krông Pắk và Viện KSND huyện cùng cấp đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Cơ quan công an giải thích, vận động người dân dừng hoạt đông cưa hạ cây muồng trên đất của Công ty Thắng Lợi. Ảnh: CTV Mặc dù tổ công tác đã giải thích, vận động và yêu cầu dừng cưa hạ cây muồng nhưng Khánh, Đào và Y Djon không chấp hành. Khánh nói đó là muồng của mình và cản trở, không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, khoảng 15h cùng ngày, Điệp điều khiển xe máy cày đến cùng Đào, Y Djon kéo 4 khúc gỗ muồng lên thùng xe, rồi chở đi mặc cho lãnh đạo Công ty Thắng Lợi chặn lại.

Thấy vậy, hai chiến sĩ Công an huyện Krông Pắk leo lên thùng xe máy cày và yêu cầu dừng xe nhưng Đào vẫn điều khiển xe chở gỗ đến sân bóng của thôn Toàn Thắng. Trong quá trình Đào chở gỗ đến sân bóng, Nguyễn Tấn Tây có hành vi hưởng ứng, ủng hộ việc cản trở hoạt động khám nghiệm hiện trường của các đối tượng trên. Toàn bộ gỗ khai thác được người dân vận chuyển lên xe máy cày rồi tập kết đến sân bóng. Ảnh: CTV Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ đến đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp với Công an huyện Krông Pắk khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng theo quy định. Lúc này, tổ công tác mới tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi xe ô tô của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ thì Nguyễn Huy Hồng (57 tuổi, trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) có hành vi đứng trước xe ô tô rồi vẫy tay nói mọi người ngồi xuống giữa đường để không cho xe ô tô đi qua. Thấy vậy, Tây cũng ngồi xuống giữa đường để chặn xe. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Hải (40 tuổi trú tại xã Hòa Đông) cầm một khúc gỗ muồng ném ra đường phía trước đầu xe ô tô. Còn Võ Đại Thắng (69 tuổi, trú cùng xã) dựng xe mô tô ngang đường phía trước đầu xe ô tô và hô hào, kéo mọi người ra ngăn cản không cho xe ô tô vào hiện trường. Một lúc sau, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải tán đám đông thì các đối tượng mới dừng việc cản trở. Cũng theo cáo trạng, có tổng cộng 13 cây gỗ muồng bị cưa hạ đã được tạm giữ theo quy định. Viện KSND huyện Krông Pắk cho biết, hành vi của Võ Giang Nam, Nguyễn Huy Hồng, Võ Đại Thắng, Nguyễn Văn Hải không đủ cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ". Do đó, Công an huyện cùng cấp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này. Đắk Lắk: Kết cục buồn vì ồ ạt xây nhà đón đầu quy hoạch 02/06/2022 13:30

Đắk Lắk: Hoàn thành việc cưỡng chế 64 căn nhà trái phép đón đầu quy hoạch 02/06/2022 10:59

Đắk Lắk: Mâu thuẫn khi chơi bi-a, cả bị cáo và bị hại lãnh án hàng chục năm tù 31/05/2022 13:59 Chia sẻ