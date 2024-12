Truyền thông: Xung đột trực tiếp giữa Nga và Anh có thể bắt đầu ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Getty Images.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã nêu khả năng quân nhân Anh có thể được triển khai đến Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện. "Chúng tôi sẽ tìm mọi cách có thể để đáp ứng những gì người Ukraine muốn. Họ là những người đang chiến đấu" - ông nói.

Song theo tờ The Spectator, mọi chuyện không đơn giản như vậy: Việc triển khai binh lính đến một khu vực xung đột mà chúng ta không phải là bên tham chiến trực tiếp luôn tiềm ẩn rủi ro.

Sẽ thế nào nếu một cuộc tiến công bất ngờ của Nga khiến một đơn vị Ukraine có huấn luyện viên người Anh phải vào tầm ngắm? Các quy tắc giao tranh sẽ như thế nào? Sẽ thế nào nếu một binh sĩ Nga bị một thành viên của phái đoàn huấn luyện Anh bắn chết? Nếu thất bại, rất có khả năng đợt triển khai này có thể leo thang thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa quân đội Anh và Nga.

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Vương quốc Anh dành nhiều nỗ lực đáng kể để đào tạo các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine. Vào tháng 2 năm 2015, sau khi Nga sáp nhập Crimea, thủ tướng David Cameron đã công bố Chiến dịch Orbital. Đây là một nhiệm vụ ban đầu sẽ triển khai 30 quân nhân Anh đến Kyiv để cung cấp đào tạo y tế, hậu cần, phân tích tình báo và đào tạo bộ binh, sau đó sẽ mở rộng để nâng tổng số quân lên 75. Các đội đào tạo ngắn hạn được giám sát bởi một trụ sở tại Kiev và được giữ tránh xa tiền tuyến ở miền đông Ukraine.

Chiến dịch Orbital là một cam kết có giá trị và đến năm 2019, đã đào tạo gần 18.000 binh lính, thủy thủ và phi công Ukraine. Chiến dịch kết thúc vào tháng 2/2022 vì lo ngại về hành động quân sự của Nga chống lại Ukraine, điều này đã xảy ra đúng một tuần sau khi xung đột bắt đầu.

Vào tháng 6, Thủ tướng Anh khi đó Boris Johnson đã công bố một chương trình đào tạo mới trong chuyến thăm Kiev và Chiến dịch Interflex bắt đầu vào tháng 7/2022.

Ban đầu do Lữ đoàn hỗ trợ lực lượng an ninh số 11 của Quân đội giám sát, chương trình này có trụ sở tại Vương quốc Anh và bao gồm đào tạo về cách sử dụng thiết bị do Anh cung cấp, đào tạo bộ binh và phi công chiến đấu và hỗ trợ rà phá bom mìn. Hiện chương trình này chiếm hơn một phần tư khu huấn luyện của Quân đội Anh và đã đào tạo hơn 50.000 nhân sự Ukraine.

Tờ báo cho rằng Bộ trưởng đã đúng khi nhận xét rằng Ukraine vẫn rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Tuy nhiên, việc triển khai quân Anh đến Ukraine đào tạo hiện giờ rât rủi ro. Việc này "chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa quân lính Anh và Nga".

Nếu đưa quân đến, tờ báo cho rằng chính phủ Anh phải đưa ra các quy tắc giao tranh rõ ràng và phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. "Đây là một cuộc chiến tranh bắn súng và tai nạn sẽ xảy ra; nếu kết quả tồi tệ nhất xảy ra, sẽ không thể tha thứ nếu quân lính Anh hoặc chính phủ Anh bị bất ngờ".