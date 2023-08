Ngày 26/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ sở bị xử phạt là Karaoke New York (địa chỉ tại số 1 Lê Minh, phường An Đông, TP.Huế) do ông Nguyễn Đình Hà làm chủ.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đia bàn. Ảnh: CTV.

Trước đó, cơ sở Karaoke New York bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, sau khi bị đình chỉ hoạt động, cơ sở kinh doanh này vẫn tiếp tục đón khách, không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi vi phạm này bị lực lượng của Công an TP.Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập biên bản.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt chủ cơ sở Karaoke New York số tiền 40 triệu đồng.