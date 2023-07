TT-Huế: Chém nhau sau va chạm giao thông, 1 người chết và 2 người bị thương

Chiều 18/7, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng thuộc đơn vị đang điều tra làm rõ vụ chém nhau khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra vào tối 17/7 tại phường Thủy Vân, TP.Huế.

Trước đó, vào khoảng 22h40 ngày 17/7, Công an phường Thủy Vân nhận được tin báo ở khu vực chợ Hôm - Dạ Lê (phường Thủy Vân) xảy ra vụ chém nhau giữa 4 thanh niên.

Lực lượng công an đang truy tìm hung khí ở đoạn sông mà đối tượng Trần Sơn long khai đã ném xuống (ảnh CTV).

Vụ chém nhau khiến Lê Văn T (SN 2002, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) chết tại chỗ, Hồ Văn Quang H (trú phuờng Thủy Vân) và Nguyễn Văn S (SN 1995, trú phường Hương Vinh, TP.Huế) bị thương.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Thủy Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP.Huế có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng tham gia trong vụ chém nhau là Trần Sơn Long (SN 1981, trú đường Hàm Nghi, TP.Huế) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 18/7, Trần Sơn Long đã ra đầu thú sau khi được công an vận động.

Theo lời khai của Long, cây dao sau khi Long này dùng để chém nhau đã được đối tượng vứt xuống đoạn sông gần hiện trường xảy ra vụ án. Trong ngày 18/8, lực lượng công an đang truy tìm hung khí ở địa điểm mà đối tượng khai đã ném xuống.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ chém nhau là do trước đó Trần Sơn Long và 3 người có tên nêu trên đã xảy ra va chạm giao thông khi đang điều khiển xe mô tô trên đường.