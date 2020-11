TT-Huế: Công an giám sát thủy điện vi phạm 24/24 giờ, bờ biển sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân

Sáng 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật (đóng ở xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).

Lực lượng chức năng giúp dân đưa tàu thuyền đến nơi an toàn nhằm phóng, chống bão số 13.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của nhân dân khu vực công trình và hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật là Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam vận hành mở 5 cửa van của nhà máy thủy điện Thượng Nhật về trạng thái mở hoàn toàn. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải có phương án đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Lực lượng quân đội ở Thừa Thiên - Huế phối hơp với các lực lượng liên quan khắc phục sự cố sạt lở bờ biển tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ngưng mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật đến khi nhà máy tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật đã chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van xả nước hồ chứa về hạ du.

Dự án Thủy điện Thượng Nhật có công suất 11MW. Hiện, dự án này chưa được cấp phép tích nước, nhưng chủ đầu tư nhiều lần tự ý tích nước hồ, gây nguy hiểm cho vùng hạ du, nhất là trong thời điểm bão lũ.

Vào tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế từng có văn bản đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không mua điện đối với nhà máy Thủy điện Thượng Nhật, khi công trình này chưa được cho phép tích nước.

Trong sáng 14/11, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát thông báo khẩn về việc thay đổi thời gian yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để ứng phó với cơn bão số 13. Theo đó, người dân trên địa bàn tỉnh không được ra khỏi nhà từ 12h ngày 14/11 cho đến khi có thông báo mới (thay vì dự kiến bắt đầu từ 18h ngày 14/11 như trước đó). Các địa phương, lực lượng liên quan ở tỉnh được yêu cầu hoàn thành sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm trước 9h ngày 14/11 (thay vì 10h ngày 14/11).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Phong Hải huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ biển.

Những ngày qua, ảnh hưởng của bão lũ đã khiến 3/5km bờ biển đoạn qua các thôn Hải Thế, Hải Phú, Hải Nhuận, Hải Thành, Hải Đông của xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bị sạt lở nghiêm trọng. Điểm sạt lở nặng nhất chỉ còn cách nhà dân khoảng 15m. Trước tình hình đó, trong 2 ngày 13 và 14/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng Phong Hải huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương khắc phục sự cố.

Theo ghi nhận, tại điểm sạt lở nặng nhất ở thôn Hải Thế, biển đã xâm thực sâu vào đất liền 40m và uy hiếp khoảng 62 hộ dân. Lực lượng chức năng đã sử dụng hơn 10.000 bao cát để gia cố nhiều đoạn đê, kè, bị xâm thực và hư hại.

Cùng với huy động lực lượng chống sạt lở bờ biển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã triển khai trên 250 cán bộ về cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các lực lượng phòng, chống, kê kích, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di dời người dân đến nơi an toàn.