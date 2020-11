TT-Huế: Công trình trăm tỷ tan nát ngoài sức tưởng tượng, dân đặt nghi vấn chất lượng không đảm bảo

Những ngày qua, nhiều người dân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bức xúc trước việc công trình tuyến phố đi bộ Đông đầm Lập An ở thị trấn này bị hư hỏng hết sức nghiêm trọng chỉ sau đợt ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Bão số 13 không trực tiếp đổ bộ vào Thừa Thiên Huế nhưng công trình phố đi bộ này đã bị hư hỏng ngoài sức tưởng tượng, người dân đặt nghi vấn do công trình không bảo đảm chất lượng thiết kế, thi công.

Tuyến phố đi bộ Đông đầm Lập An ở thị trấn Lăng Cô tan nát ngoài sức tưởng tượng. Ảnh: Trần Hòe.

Theo tìm hiểu, tuyến phố đi bộ Đông đầm Lập An, còn gọi là đường Nguyễn Văn, có chiều dài 3km. Tuyến phố chạy qua các tổ dân phố Loan Lý, An Cư Đông và An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô.

Công trình thuộc dự án chỉnh trang toàn bộ tuyến Đông đầm Lập An, gồm mở rộng đường và đầu tư các điểm đi bộ, chụp ảnh... với tổng kinh phí trên 160 tỷ đồng.

Video: Tuyến phố đi bộ Đông đầm Lập An ở thị trấn Lăng Cô hư hỏng hết sức nghiêm trọng chỉ sau đợt ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Dự án được thi công từ năm 2019 và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, vào dịp cơn bão số 13 vừa qua, mặc dù bão không đổ bộ vào Thừa Thiên Huế nhưng công trình này bị hư hỏng ngoài sức tưởng tượng.

Theo ghi nhận của PV, sau ảnh hưởng của cơn bão số 13 vừa qua, nhiều đoạn của tuyến phố này bị vỡ nát hoàn toàn. Từ nền đường, gạch lát đường cho đến các bộ phận bằng bê tông cốt thép đều bị sóng đánh vỡ, gãy nát. Nhiều chỗ bê tông bị vỡ vụn như bị máy nghiền.

Nền đường phố đi bộ bị xói lở, hư hỏng hàng loạt. Ảnh: Trần Hòe.

Nhiều người dân địa phương cho biết, trong cơn bão số 13, tại thị trấn Lăng Cô do ảnh hưởng của bão nên có gió khoảng cấp 6 đến cấp 7, cấp 8, giật khoảng cấp 9 đến cấp 10, gây ra sóng biển khá lớn.

"Đây là công trình ven đầm phá, thị trấn Lăng Cô là thị trấn ven biển nên rõ ràng việc thiết kế, thi công trình phải bảo đảm chịu đựng được sự tác động của gió và sóng lớn.

Cơn bão số 13 không đổ bộ vào Thừa Thiên Huế, chỉ mới ảnh hưởng của bão mà công trình đã vỡ nát như bị dội bom thì rõ ràng cần xem lại chất lượng" - một người dân tổ dân phố An Cư Tân bức xúc.

Nhiều người dân thị trấn Lăng Cô cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ chất lượng thiết kế, thi công công trình này.

Gạch, bê tông tuyến phố đi bộ bong tróc, vỡ nát dù chỉ sau một đợt ảnh hưởng của bão.

Trao đổi với PV, ông Dương Đăng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, dự án tuyến phố đi bộ Đông đầm Lập An do Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.

Theo ông Trung, hiện dự án chưa được nghiệm thu và trong đợt ảnh hưởng của con bão số 13 công trình này "chỗ nào cũng có hư cả".

Ông Trung nói công trình đã được "làm quá tốt" và bị hư hỏng nghiêm trọng là do sóng đánh chứ không phải do vấn đề chất lượng.

Về việc người dân cho rằng việc thiết kế, thi công công trình không bảo đảm, ông Trung nói rằng người dân nói là quyền của người dân, còn bản thân ông thấy công trình đã làm đúng như tư vấn thiết kế.

Những hình ảnh PV Dân Việt ghi lại về công trình phố đi bộ trăm tỷ ở thị trấn Lăng Cô bị hư hỏng nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng mà người dân nghi là do không bảo đảm chất lượng thiết kế, thi công:

Nhiều người dân thị trấn Lăng Cô cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ chất lượng thiết kế, thi công công trình này. Ảnh: Trần Hòe.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.