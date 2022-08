TT-Huế: Một doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy

Theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa xử phạt một doanh nghiệp vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Impulse Fashion Thiên An Phúc (trụ sở chính tại Cụm công nghiệp An Hòa, phường An Hòa, TP.Huế), do ông Phan Văn Bình làm Tổng Giám đốc.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn. Ảnh: CTV.

Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Impulse Fashion Thiên An Phúc bị xử phạt vì đưa công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 38, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Impulse Fashion Thiên An Phúc 80.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Impulse Fashion Thiên An Phúc còn bị buộc thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm nêu trên.