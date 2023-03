TT-Huế: Bị người giúp việc quen qua Facebook lấy trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 18/3, Công an TP.Huế cho biết, cơ qaun này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ người phụ nữ giúp việc có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, chị C (trú tại TP.Huế) đến Công an phường Trường An, TP.Huế trình báo chị bị mất trộm tài sản gồm tiền và vàng với giá trị trên 300 triệu đồng. Đối tượng nghi vấn là người giúp việc mà chị C thuê qua mạng xã hội Facebook. Chị C không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú của đối tượng, chỉ liên lạc với nhau qua Facebook.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: Trần Hồng.

Nhận được tin báo, Công an TP.Huế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau thời gian ngắn, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Thị Lệ T (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị) khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, đối tượng T khai nhận: Khoảng 15h ngày 9/3, khi T đi lên phòng ngủ ở tầng 2 của gia đình chị C để lấy áo quần thì thấy có một túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy. Nổi lòng tham, T đã lấy số tiền 13.900 đô la Mỹ và 1 lắc tay bằng vàng của chị C. Sau khi gây án, T lẩn trốn vào Đà Nẵng.

Hiện Công an TP.Huế đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.