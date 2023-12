TT-Huế: Nhức nhối tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông, công an đồng loạt ra quân xử lý

Chiều 4/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt gần 800 trường thanh thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, lực lượng công an đã tạm giữ 700 phương tiện mô tô do các thanh thiếu niên, học sinh điều khiển.

Học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng CSGT ở Thừa Thiên Huế xử lý. Ảnh: T.H.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho học sinh các cấp ở tỉnh về Luật Giao thông đường bộ, nhất là khi bước vào năm học mới. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều học sinh ngang nhiên và cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Nhức nhối nhất hiện nay là tình trạng học trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô… vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đó là việc học sinh điều khiển xe khi không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lãng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe.

Một điểm giữ xe cho học sinh do người dân lập ở ngoài khu vực trường học ở Huế. Ảnh: T.H.

Thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ lần này, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai lực lượng xử lý đối với tất cả những học sinh vi phạm.

Lực lượng công an cũng yêu cầu phụ huynh không bàn giao xe máy, xe mô tô cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Trong đó, công an lưu ý rõ cho học sinh, phụ huynh biết về trường hợp nếu người được giao xe gây ra tai nạn hậu quả nghiêm trọng thì người giao xe có thể bị xử lý hình sự.

Mặt khác, người dân được yêu cầu cam đoan, cam kết không lập các điểm trông giữ xe trái quy định và phối hợp nhà trường, ngành giáo dục có các biện pháp quản lý, giáo dục thích hợp, hiệu quả đối với những học sinh vi phạm.