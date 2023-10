Thừa Thiên Huế: Thu hồi tài sản tham nhũng hơn 29,4 tỷ đồng

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 ở tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 9 tháng đầu năm 2023, cơ quan thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 55 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại các đơn vị, địa phương. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Hữu Long - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 Phó Giám đốc trung tâm này để điều tra về hành vi nhận hối lộ cùng với các sai phạm khác. Ảnh: Trần Hồng.

Về việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng ngừa tham nhũng, trong 9 tháng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 258 công chức, viên chức.

Trong 9 tháng đầu năm, có 6.319 người có chức vụ, quyền hạn ở tỉnh đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, trong đó Thanh tra tỉnh tiếp nhận bản kê khai của 3.944 người công tác tại 989 cơ quan, đơn vị bàn giao. 100% bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai theo quy định. Thanh tra tỉnh đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 43 người được xác minh tàisản, thu nhập năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị.

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 6 trường hợp, trong đó đã ban hành kết luận xác minh 2 trường hợp và 4 trường hợp hiện đang tổng hợp kết quả.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận và khởi tố 11 vụ/20 bị can, kết thúc điều tra 5 vụ/5 bị can và đang tiếp tục điều tra 6/15 bị can. Qua công tác điều tra, đã thu hồi tài sản tham nhũng với số tiền hơn 29,4 tỷ đồng trong tổng số tiền hơn 37,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78%.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 8 vụ/26 bị can, trong đó cấp tỉnh 5vụ/20 bị can, cấp huyện 3 vụ/6 bị can, đã giải quyết và truy tố chuyển tòa 6 vụ/20 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý mới 5 vụ/24 bị cáo, trong đó đã giải quyết 3 vụ/22 bị cáo.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trung Kiên- Chủ tịch UBND xã Bình Tiến và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Bình Tiến nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tự kiểm tra ở trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh để phát hiện hành vi tham nhũng vẫn còn hạn chế; công tác phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng... của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần được quan tâm thực hiện tốt hơn nữa.

Bên cạnh đó, việc giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước ở tỉnh chưa phát huy hiệu quả và việc thực hiện chế độ báo cáo về phòng chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc.