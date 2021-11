TT- Huế tiêm vaccine Covid-19 cho 532 bị can, phạm nhân

Ngày 27/11, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho các bị can, phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm giam và nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.