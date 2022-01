TT-Huế: Xóa 23 tụ điểm với hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy tại khách sạn, nhà nghỉ

Ngày 7/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Theo báo cáo, năm 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy vai trò "lá chắn thép" trên tuyến đầu chống dịch, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn New Valentine (TP.Huế) vào tháng 4/2021.Ảnh: H.N.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, góp phần kéo giảm tội phạm trên 14%. Công an tỉnh đã điều tra, kết luận án đạt hơn 90%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 100%.

Đã có 94 tụ điểm, ổ nhóm gồm 728 đối tượng hình sự bị phát hiện, đấu tranh triệt phá, không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Trong năm, lực lượng công an địa phương đã triệt xóa 23 điểm gồm 181 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke. 100% vụ việc liên quan đến ma túy có dấu hiệu tội phạm đều được điều tra, khởi tố.

Các tập thể của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ thi đua xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: H.N.

Tại hội nghị, thiếu tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo, trong năm 2022, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, buôn lậu, tội phạm hình sự, ma túy. Bên cạnh đó, nghiên cứu thành lập lực lượng phản ứng nhanh, tham gia phát hiện, phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bố trí lực lượng công an 4 cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, củng cố lực lượng công an xã, đặc biệt là công an xã giáp biên…