TT Putin tuyên bố phương Tây muốn tiêu diệt Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang tại Gostiny Dvor ở Moscow, Nga. Ảnh Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong bài phát biểu quan trọng hôm nay (29/2) rằng, phương Tây có ý định làm với Nga những gì họ đã làm với Ukraine và nhiều quốc gia khác đó là biến nước này thành một quốc gia đang hấp hối, thất bại.

"Phương Tây, vốn có thói quen thuộc địa và quen gây ra xung đột quốc gia trên toàn thế giới, có những ý định vượt xa việc cản trở sự phát triển của chúng ta", nhà lãnh đạo Nga phát biểu trước Quốc hội Liên bang, nơi tập hợp các quan chức và nhân vật công chúng hàng đầu của Nga.

Ông nói thêm: "Thay cho Nga, họ muốn có một không gian phụ thuộc, héo mòn và chết chóc, nơi họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn".

Theo ông Putin, người dân Nga và sự đoàn kết dân tộc trước các mối đe dọa từ bên ngoài là yếu tố quan trọng để bảo vệ đất nước. Trong khi đó, chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ các thể chế trên nền tảng chủ quyền quốc gia.

Tổng thống tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi" .

Moscow đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm nhằm vào Nga, trong đó xung đột Ukraine chỉ là một yếu tố. Giới tinh hoa phương Tây, theo giới lãnh đạo Nga, không thể chấp nhận rằng một thế giới đa cực mới đang hình thành, trong đó nhiều trung tâm quyền lực có chủ quyền sẽ quyết định số phận của nhân loại. Theo Điện Kremlin, phương Tây đang tìm cách kiềm chế các cường quốc đang lên, bao gồm cả Nga, bằng mọi biện pháp có sẵn, từ hạn chế kinh tế đến sử dụng hoàn toàn lực lượng quân sự.



Ông Putin trước đây đã lập luận rằng đất nước của ông "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc hành động chống lại Ukraine do cuộc đàn áp và bạo lực của Kiev đối với các công dân sắc tộc Nga. Trong khi đó, các thành viên NATO đã cản trở lời kêu gọi của Moscow nhằm giải quyết những khác biệt của họ về an ninh châu Âu. Ông Putin cho biết khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga, phớt lờ sự phản đối của nước này.